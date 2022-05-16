https://ria.ru/20220516/mks-1788911559.html

"Роскосмос" отправит корабль к МКС по максимально короткой схеме

"Роскосмос" отправит корабль к МКС по максимально короткой схеме - РИА Новости, 16.05.2022

"Роскосмос" отправит корабль к МКС по максимально короткой схеме

Пилотируемый корабль "Союз" впервые отправится к Международной космической станции по максимально короткой одновитковой схеме в 2023 году, полет займет менее... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T22:26

2022-05-16T22:26

2022-05-16T22:33

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международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз" впервые отправится к Международной космической станции по максимально короткой одновитковой схеме в 2023 году, полет займет менее двух часов, сообщил в понедельник гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."И в следующем году это будет уже пилотируемый такой полет одновитковый", - сказал Рогозин в эфире радио Sputnik.Он уточнил, что сначала схема будет отработана на грузовом корабле "Прогресс МС" осенью 2022 года.В 2022 году к МКС будут запущены три грузовика "Прогресс". Первый уже прилетел на станцию 15 февраля, второй должен отправиться 3 июня. Третий пуск запланирован на 26 октября.Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. По двухвитковой (трехчасовой) схеме пока слетали несколько грузовых кораблей "Прогресс МС" и два пилотируемых "Союза". Рекорд скорости полета был установлен "Союзом МС-17" 14 октября 2020 года - 3 часа 3 минуты.Короткие схемы полета позволяют космонавтам быстрее, а значит комфортнее, учитывая небольшие объемы корабля "Союз", долететь до МКС. Кроме того, врачами установлено, что после 6-7 витка (9-10,5 часов) начинаются острые негативные последствия невесомости - тошнота, укачивание. Сокращение времени полета позволяет встретить эти особенности космоса на большой станции, а не в маленьком корабле.Короткие схемы также могут использоваться при сборке пилотируемого комплекса для отлета к Луне и на окололунной орбите.

https://ria.ru/20220514/kosmos-1788505726.html

https://ria.ru/20220427/kosmos-1785802695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, земля, луна, международная космическая станция (мкс)