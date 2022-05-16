https://ria.ru/20220516/mitropolit-1788914781.html

Умер глава РПЦЗ митрополит Иларион

Умер глава РПЦЗ митрополит Иларион - РИА Новости, 16.05.2022

Умер глава РПЦЗ митрополит Иларион

Первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) умер в Нью-Йорке, сообщили в РПЦЗ. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T23:03

2022-05-16T23:03

2022-05-16T23:48

религия

нью-йорк (город)

капрал игорь алексеевич (первоиерарх русской православной церкви за границей митрополит нью-йоркский и восточно-американский иларион)

русская православная церковь за границей

канада

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) умер в Нью-Йорке, сообщили в РПЦЗ."Сегодня на 78 году жизни в Нью-Йорке отошел ко Господу первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Иларион. Вечная память. Просим молитв о новопреставленном митрополите Иларионе", – сообщил канал Берлинской и Германской епархии РПЦЗ в Telegram.Как рассказал РИА Новости секретарь канцелярии РПЦЗ отец Серафим Ган, "владыка Иларион – это был благостнейший архипастырь и добрый человек-христианин".Митрополит Иларион родился 6 января 1948 года в Спирит-Ривер (Канада) и провел детство в сельской местности. Он был рукоположен во епископа Манхэттенского 10 декабря 1984 года. 12 мая 2008 года Архиерейский собор РПЦЗ избрал архиепископа Илариона шестым первоиерархом Русской зарубежной церкви и возвел в сан митрополита, на тот момент он носил титул архиепископа Сиднейского и Австралийско-Новозеландского.

нью-йорк (город)

канада

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нью-йорк (город), капрал игорь алексеевич (первоиерарх русской православной церкви за границей митрополит нью-йоркский и восточно-американский иларион), русская православная церковь за границей, канада