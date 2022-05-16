23:03 16.05.2022 (обновлено: 23:48 16.05.2022)
Умер глава РПЦЗ митрополит Иларион
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) умер в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМитрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал)
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) умер в Нью-Йорке, сообщили в РПЦЗ.
"Сегодня на 78 году жизни в Нью-Йорке отошел ко Господу первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Иларион. Вечная память. Просим молитв о новопреставленном митрополите Иларионе", – сообщил канал Берлинской и Германской епархии РПЦЗ в Telegram.
Как рассказал РИА Новости секретарь канцелярии РПЦЗ отец Серафим Ган, "владыка Иларион – это был благостнейший архипастырь и добрый человек-христианин".
"Я никогда не видел, чтобы врач так плакал, сообщая о смерти своего пациента, как это было сегодня, когда врач нам с владыкой Николаем сообщил о кончине владыки Илариона. Врач сказал, что это был добрейшей души человек, к которому он успел привязаться. Таковым был наш владыка", - сказал он.
Митрополит Иларион родился 6 января 1948 года в Спирит-Ривер (Канада) и провел детство в сельской местности. Он был рукоположен во епископа Манхэттенского 10 декабря 1984 года. 12 мая 2008 года Архиерейский собор РПЦЗ избрал архиепископа Илариона шестым первоиерархом Русской зарубежной церкви и возвел в сан митрополита, на тот момент он носил титул архиепископа Сиднейского и Австралийско-Новозеландского.