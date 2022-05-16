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Умер глава РПЦЗ митрополит Иларион - РИА Новости, 16.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220516/mitropolit-1788914781.html
Умер глава РПЦЗ митрополит Иларион
Умер глава РПЦЗ митрополит Иларион - РИА Новости, 16.05.2022
Умер глава РПЦЗ митрополит Иларион
Первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) умер в Нью-Йорке, сообщили в РПЦЗ. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T23:03
2022-05-16T23:48
религия
нью-йорк (город)
капрал игорь алексеевич (первоиерарх русской православной церкви за границей митрополит нью-йоркский и восточно-американский иларион)
русская православная церковь за границей
канада
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) умер в Нью-Йорке, сообщили в РПЦЗ."Сегодня на 78 году жизни в Нью-Йорке отошел ко Господу первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Иларион. Вечная память. Просим молитв о новопреставленном митрополите Иларионе", – сообщил канал Берлинской и Германской епархии РПЦЗ в Telegram.Как рассказал РИА Новости секретарь канцелярии РПЦЗ отец Серафим Ган, "владыка Иларион – это был благостнейший архипастырь и добрый человек-христианин".Митрополит Иларион родился 6 января 1948 года в Спирит-Ривер (Канада) и провел детство в сельской местности. Он был рукоположен во епископа Манхэттенского 10 декабря 1984 года. 12 мая 2008 года Архиерейский собор РПЦЗ избрал архиепископа Илариона шестым первоиерархом Русской зарубежной церкви и возвел в сан митрополита, на тот момент он носил титул архиепископа Сиднейского и Австралийско-Новозеландского.
нью-йорк (город)
канада
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нью-йорк (город), капрал игорь алексеевич (первоиерарх русской православной церкви за границей митрополит нью-йоркский и восточно-американский иларион), русская православная церковь за границей, канада
23:03 16.05.2022 (обновлено: 23:48 16.05.2022)
 
Умер глава РПЦЗ митрополит Иларион

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) умер в Нью-Йорке

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМитрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал)
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) умер в Нью-Йорке, сообщили в РПЦЗ.
"Сегодня на 78 году жизни в Нью-Йорке отошел ко Господу первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Иларион. Вечная память. Просим молитв о новопреставленном митрополите Иларионе", – сообщил канал Берлинской и Германской епархии РПЦЗ в Telegram.
Как рассказал РИА Новости секретарь канцелярии РПЦЗ отец Серафим Ган, "владыка Иларион – это был благостнейший архипастырь и добрый человек-христианин".
"Я никогда не видел, чтобы врач так плакал, сообщая о смерти своего пациента, как это было сегодня, когда врач нам с владыкой Николаем сообщил о кончине владыки Илариона. Врач сказал, что это был добрейшей души человек, к которому он успел привязаться. Таковым был наш владыка", - сказал он.
Митрополит Иларион родился 6 января 1948 года в Спирит-Ривер (Канада) и провел детство в сельской местности. Он был рукоположен во епископа Манхэттенского 10 декабря 1984 года. 12 мая 2008 года Архиерейский собор РПЦЗ избрал архиепископа Илариона шестым первоиерархом Русской зарубежной церкви и возвел в сан митрополита, на тот момент он носил титул архиепископа Сиднейского и Австралийско-Новозеландского.
 
РелигияНью-Йорк (город)Капрал Игорь Алексеевич (первоиерарх Русской православной церкви за границей митрополит Нью-Йоркский и Восточно-Американский Иларион)Русская православная церковь за границейКанада
 
 
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