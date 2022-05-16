https://ria.ru/20220516/mir-1788732958.html

День мирного сосуществования лишился смысла из-за лицемерия, заявили в СПЧ

День мирного сосуществования лишился смысла из-за лицемерия, заявили в СПЧ - РИА Новости, 16.05.2022

День мирного сосуществования лишился смысла из-за лицемерия, заявили в СПЧ

Суть Международного дня мирного сосуществования обессмысленна из-за лицемерия и двойных стандартов мирового сообщества, он стал лишь напоминанием о деградации... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:22

2022-05-16T09:22

2022-05-16T09:22

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Суть Международного дня мирного сосуществования обессмысленна из-за лицемерия и двойных стандартов мирового сообщества, он стал лишь напоминанием о деградации международного права и его неэффективности, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.Международный день мирного сосуществования отмечается 16 мая. Он был провозглашен ООН как "способ регулярной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности, а также выражения его приверженности стремлению жить и действовать сообща, сохраняя единство без отказа от различий и многообразия, в целях достижения устойчивого мира, солидарности и гармонии во всем мире"."К сожалению, лицемерие и цинизм международного сообщества, которые все зримее проявляются за последние годы, обессмыслил суть этой даты... Пока эта дата - всего лишь напоминание о двойных стандартах, о деградации международного права, о неэффективности работы международных правозащитных структур", - заявил Брод.Член СПЧ привел примеры, когда в мире наблюдается поощрение властями дискриминации, "оранжевые революции" и политическое давление.Ранее в Латвии приняли закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит демонтировать памятник освободителям Риги. В середине прошлой недели полиция закрыла доступ к памятнику, а муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника.Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев 9 мая приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги, чтобы возложить венок. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп.Кроме того, правозащитники сообщают о проявлении русофобии и дискриминации в отношении русскоязычных и россиян на фоне проводимой специальной военной операции России на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/bezopasnost-1785741833.html

https://ria.ru/20220503/lukashenko-1786694955.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей андреев, владимир путин, латвия, украина, россия, оон