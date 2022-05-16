https://ria.ru/20220516/minirovanie-1788828093.html
В Шереметьево проверят три самолета из-за сообщения о "минировании"
В Шереметьево проверят три самолета из-за сообщения о "минировании" - РИА Новости, 16.05.2022
В Шереметьево проверят три самолета из-за сообщения о "минировании"
Сразу три самолета, следующие в "Шереметьево" из Уфы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, получили сообщения с угрозой "минирования", после посадки в аэропорту... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:45
2022-05-16T15:45
2022-05-16T16:41
происшествия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сразу три самолета, следующие в "Шереметьево" из Уфы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, получили сообщения с угрозой "минирования", после посадки в аэропорту все воздушные суда проверят, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступили анонимные сообщения о "минировании" трех рейсов сообщением Уфа – Москва, Екатеринбург – Москва и Санкт-Петербург – Москва", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что все самолеты находятся в воздухе, после приземления в аэропорту "Шереметьево" специалисты оперативных служб приступят к их проверке.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220516/shkoly-1788719328.html
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происшествия, шереметьево (аэропорт), москва, уфа, санкт-петербург, екатеринбург, новости - туризм
15:45 16.05.2022 (обновлено: 16:41 16.05.2022)
В Шереметьево проверят три самолета из-за сообщения о "минировании"
В Шереметьево после приземления проверят три самолета из-за угрозы "минирования"