https://ria.ru/20220516/mid-1788828735.html

Россия довела до Швеции и Финляндии свою позицию по их вступлению в НАТО

Россия довела до Швеции и Финляндии свою позицию по их вступлению в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022

Россия довела до Швеции и Финляндии свою позицию по их вступлению в НАТО

Россия по двусторонним каналам довела до Швеции и Финляндии свою позицию по поводу вступления этих стран в НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:47

2022-05-16T15:47

2022-05-16T15:47

магдалена андерссон

владимир путин

россия

швеция

финляндия

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия по двусторонним каналам довела до Швеции и Финляндии свою позицию по поводу вступления этих стран в НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На сегодняшний день наша позиция четко сформирована, она не только доведена до этих стран по двусторонним каналам, она уже и опубликована", - сказала Захарова в эфире "России 24".В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё на прошлой неделе отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220516/nato-1788824994.html

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788825424.html

россия

швеция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

магдалена андерссон, владимир путин, россия, швеция, финляндия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова