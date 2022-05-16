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Суд по делу о крушении MH17 не вынесет вердикты 22 сентября - РИА Новости, 16.05.2022
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Суд по делу о крушении MH17 не вынесет вердикты 22 сентября
Суд по делу о крушении MH17 не вынесет вердикты 22 сентября - РИА Новости, 16.05.2022
Суд по делу о крушении MH17 не вынесет вердикты 22 сентября
Окружной суд Гааги вынесет вердикты по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 ноября или 15 декабря, 22 сентября больше не рассматривается как... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:15
2022-05-16T11:36
в мире
mh17. расследование
николай винниченко
сергей лавров
украина
россия
нидерланды
генеральная прокуратура рф
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СХИПХОЛ (НИДЕРЛАНДЫ), 16 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Окружной суд Гааги вынесет вердикты по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 ноября или 15 декабря, 22 сентября больше не рассматривается как возможная дата вынесения решений, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе в 2014 году."22 сентября 2022 больше не рассматривается как возможная дата вынесения решений. В этот день будут проводиться слушания, но вердикты будут вынесены в другой день. Мы пока не можем сказать точно - либо это будет 17 ноября 2022 года, либо 15 декабря 2022", - заявил судья на заседании.Ранее Стинхейс говорил, что суд рассматривает три возможные даты вынесения вердиктов - 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://ria.ru/20220502/sud-1786597512.html
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в мире, mh17. расследование, николай винниченко, сергей лавров, украина, россия, нидерланды, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы рф
11:15 16.05.2022 (обновлено: 11:36 16.05.2022)
 
Суд по делу о крушении MH17 не вынесет вердикты 22 сентября

Суд в Нидерландах по делу о крушении MH17 не вынесет вердикты 22 сентября

© Максим Блинов / Перейти в фотобанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
© Максим Блинов
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Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды. Архивное фото
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СХИПХОЛ (НИДЕРЛАНДЫ), 16 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Окружной суд Гааги вынесет вердикты по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 ноября или 15 декабря, 22 сентября больше не рассматривается как возможная дата вынесения решений, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе в 2014 году.
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"22 сентября 2022 больше не рассматривается как возможная дата вынесения решений. В этот день будут проводиться слушания, но вердикты будут вынесены в другой день. Мы пока не можем сказать точно - либо это будет 17 ноября 2022 года, либо 15 декабря 2022", - заявил судья на заседании.
Ранее Стинхейс говорил, что суд рассматривает три возможные даты вынесения вердиктов - 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
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В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
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Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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В миреMH17. РасследованиеНиколай ВинниченкоСергей ЛавровУкраинаРоссияНидерландыГенеральная прокуратура РФВооруженные силы РФ
 
 
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