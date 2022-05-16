https://ria.ru/20220516/markirovka-1788720957.html
Предпосылок для отмены маркировки в России сейчас нет, заявили в ЦРПТ
Предпосылок для отмены маркировки в России сейчас нет, заявили в ЦРПТ - РИА Новости, 16.05.2022
Предпосылок для отмены маркировки в России сейчас нет, заявили в ЦРПТ
Никаких предпосылок для приостановки или отмены маркировки по уже запущенным категориям товаров в РФ нет, заявил в интервью РИА Новости председатель совета... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T05:15
2022-05-16T05:15
2022-05-16T05:15
экономика
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Никаких предпосылок для приостановки или отмены маркировки по уже запущенным категориям товаров в РФ нет, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин."В целом, предпосылок для отмены или приостановки маркировки по уже запущенным категориям товаров мы не видим - ни технических, ни технологических, ни финансовых", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности приостановки маркировки для ряда товаров, учитывая текущую непростую экономическую ситуацию.Дубин подчеркнул, что ЦРПТ проделывает большую работу для того, чтобы у участников рынка не было никаких сложностей с расходниками - например, бумагой, специальными чернилами, комплектующими.По словам Дубина, ЦРПТ также поддерживает действия регуляторов, направленные на то, чтобы перенести нагрузку с этого года. "Например, в декабре должна была запуститься обязательная маркировка молочной продукции для фермеров, но ее перенесли на год", - пояснил он.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.
https://ria.ru/20220330/markirovka-1780871011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Предпосылок для отмены маркировки в России сейчас нет, заявили в ЦРПТ
Председатель совета директоров ЦРПТ Дубин: предпосылок для отмены маркировки в России нет
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Никаких предпосылок для приостановки или отмены маркировки по уже запущенным категориям товаров в РФ нет, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
"В целом, предпосылок для отмены или приостановки маркировки по уже запущенным категориям товаров мы не видим - ни технических, ни технологических, ни финансовых", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности приостановки маркировки для ряда товаров, учитывая текущую непростую экономическую ситуацию.
Дубин подчеркнул, что ЦРПТ проделывает большую работу для того, чтобы у участников рынка не было никаких сложностей с расходниками - например, бумагой, специальными чернилами, комплектующими.
"По нашим данным, проблем у производителей с этим сейчас действительно нет. На расходники есть стандартные запасы - до полугода. Конечно, потребуется изменение логистики по ряду позиций, но за это время цепочки поставок успеют перестроиться", - рассказал он.
По словам Дубина, ЦРПТ также поддерживает действия регуляторов, направленные на то, чтобы перенести нагрузку с этого года. "Например, в декабре должна была запуститься обязательная маркировка молочной продукции для фермеров, но ее перенесли на год", - пояснил он.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России
с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.