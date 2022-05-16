https://ria.ru/20220516/markirovka-1788720957.html

Предпосылок для отмены маркировки в России сейчас нет, заявили в ЦРПТ

Предпосылок для отмены маркировки в России сейчас нет, заявили в ЦРПТ - РИА Новости, 16.05.2022

Предпосылок для отмены маркировки в России сейчас нет, заявили в ЦРПТ

Никаких предпосылок для приостановки или отмены маркировки по уже запущенным категориям товаров в РФ нет, заявил в интервью РИА Новости председатель совета... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T05:15

2022-05-16T05:15

2022-05-16T05:15

экономика

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Никаких предпосылок для приостановки или отмены маркировки по уже запущенным категориям товаров в РФ нет, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин."В целом, предпосылок для отмены или приостановки маркировки по уже запущенным категориям товаров мы не видим - ни технических, ни технологических, ни финансовых", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности приостановки маркировки для ряда товаров, учитывая текущую непростую экономическую ситуацию.Дубин подчеркнул, что ЦРПТ проделывает большую работу для того, чтобы у участников рынка не было никаких сложностей с расходниками - например, бумагой, специальными чернилами, комплектующими.По словам Дубина, ЦРПТ также поддерживает действия регуляторов, направленные на то, чтобы перенести нагрузку с этого года. "Например, в декабре должна была запуститься обязательная маркировка молочной продукции для фермеров, но ее перенесли на год", - пояснил он.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.

https://ria.ru/20220330/markirovka-1780871011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия