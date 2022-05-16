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СМИ: правительство Мали объявило о выходе из структур "Сахельской пятерки" - РИА Новости, 16.05.2022
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СМИ: правительство Мали объявило о выходе из структур "Сахельской пятерки"
СМИ: правительство Мали объявило о выходе из структур "Сахельской пятерки" - РИА Новости, 16.05.2022
СМИ: правительство Мали объявило о выходе из структур "Сахельской пятерки"
Правительство Мали объявило о выходе из всех структур "Сахельской пятерки" (G5), в которую, помимо самого Мали, входят Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания и Чад,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T00:27
2022-05-16T09:41
в мире
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франция
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КАИР, 16 мая - РИА Новости. Правительство Мали объявило о выходе из всех структур "Сахельской пятерки" (G5), в которую, помимо самого Мали, входят Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания и Чад, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление властей этой страны.В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Цель операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) - борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за разногласий с переходными властями этой страны. Вывод войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Париж вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
https://ria.ru/20220513/mali-1788426779.html
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в мире, мали, франция
00:27 16.05.2022 (обновлено: 09:41 16.05.2022)
 
СМИ: правительство Мали объявило о выходе из структур "Сахельской пятерки"

"Аль-Арабия": правительство Мали объявило о выходе из всех структур "Сахельской пятерки"

© AFP 2022 / Habibou KouyateСолдаты армии Мали у президентского дворца в Бамако
Солдаты армии Мали у президентского дворца в Бамако - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / Habibou Kouyate
Солдаты армии Мали у президентского дворца в Бамако. Архивное фото
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КАИР, 16 мая - РИА Новости. Правительство Мали объявило о выходе из всех структур "Сахельской пятерки" (G5), в которую, помимо самого Мали, входят Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания и Чад, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление властей этой страны.
"Правительство Мали объявило о выходе из структур "Сахельской пятерки", в том числе из ее антитеррористических сил", - приводит телеканал заявление.
В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Цель операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) - борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.
Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за разногласий с переходными властями этой страны. Вывод войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Париж вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
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