https://ria.ru/20220516/makdonalds-1788796350.html

СМИ: McDonald's продолжит работу в России под новым брендом

СМИ: McDonald's продолжит работу в России под новым брендом - РИА Новости, 16.05.2022

СМИ: McDonald's продолжит работу в России под новым брендом

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's продолжит работу в России под новым брендом, пишет РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:05

2022-05-16T14:05

2022-05-16T18:34

экономика

россия

украина

mcdonald's corporation

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's продолжит работу в России под новым брендом, пишет РБК со ссылкой на источники.По информации СМИ, несмотря на продажу активов, рабочие места сотрудников сохраняются. Там, где раньше работали рестораны американской корпорации, появится другая сеть. Предположительно, первое заведение откроется уже в июне.Ранее компания McDonald's объявила об уходе с российского рынка и запустила процесс продажи бизнеса.В начале марта корпорация временно закрыла в России 850 ресторанов из-за ситуации на Украине и приостановила все операции на рынке. В качестве причины генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински назвал отсутствие возможности "гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента на предприятиях и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". Несмотря на это, всем 62 тысячам российских сотрудников сети продолжают выплачивать заработную плату.

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/henkel-1784310175.html

россия

украина

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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Станислав Ванд

экономика, россия, украина, mcdonald's corporation