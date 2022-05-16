https://ria.ru/20220516/lukashenko-1788886124.html
Путин и Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ
Путин и Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ - РИА Новости, 16.05.2022
Путин и Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ, договорились о полноформатной встрече в ближайшее... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:10
2022-05-16T19:10
2022-05-16T19:10
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ, договорились о полноформатной встрече в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Юбилейный саммит стран ОДКБ состоялся в Москве в понедельник."Действительно, в кулуарах саммита Путин и Лукашенко переговорили кратко и решили провести отдельную полноформатную встречу в ближайшее время", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220516/odkb-1788819132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, одкб, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, россия, политика
Путин и Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ
Путин и президент Белоруссии Лукашенко договорились о полноформатной встрече