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Путин и Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ - РИА Новости, 16.05.2022
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Путин и Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ
Путин и Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ - РИА Новости, 16.05.2022
Путин и Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ, договорились о полноформатной встрече в ближайшее... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:10
2022-05-16T19:10
москва
одкб
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий песков
россия
политика
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ, договорились о полноформатной встрече в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Юбилейный саммит стран ОДКБ состоялся в Москве в понедельник."Действительно, в кулуарах саммита Путин и Лукашенко переговорили кратко и решили провести отдельную полноформатную встречу в ближайшее время", - сказал Песков.
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москва, одкб, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, россия, политика
19:10 16.05.2022
 
Путин и Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ

Путин и президент Белоруссии Лукашенко договорились о полноформатной встрече

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ, договорились о полноформатной встрече в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Юбилейный саммит стран ОДКБ состоялся в Москве в понедельник.
"Действительно, в кулуарах саммита Путин и Лукашенко переговорили кратко и решили провести отдельную полноформатную встречу в ближайшее время", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования перед началом встречи лидеров государств — членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 15:15
Лидеры стран ОДКБ выступили на саммите в Москве
 
МоскваОДКБВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковРоссияПолитика
 
 
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