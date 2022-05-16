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Лукашенко призвал пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада - РИА Новости, 16.05.2022
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Лукашенко призвал пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада
Лукашенко призвал пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада - РИА Новости, 16.05.2022
Лукашенко призвал пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ОДКБ надо пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:37
2022-05-16T15:29
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ОДКБ надо пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада."Надо подумать серьезно и, может быть, пойти по пути Китая в информационной борьбе, особенно в интернете", - заявил Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ в Москве.Лукашенко призвал страны ОДКБ повысить эффективность противодействия вызовам и угрозам в информационном пространстве, включая борьбу с фейками и дезинформацией."Против нас развернута гибридная война, основной составляющей частью которой является информационная война. Для того, чтобы этому противостоять, следует по максимуму использовать потенциал соглашения ОДКБ от 2017 года о сотрудничестве в области информационной безопасности, активнее продвигать ОДКБ в соцсетях, которые интенсивно используют наши западные оппоненты, с целью действенного реагирования на фейки и информационные вбросы", - сказал белорусский президент.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
14:37 16.05.2022 (обновлено: 15:29 16.05.2022)
 
Лукашенко призвал пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада

Лукашенко призвал ОДКБ пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ОДКБ надо пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада.
"Надо подумать серьезно и, может быть, пойти по пути Китая в информационной борьбе, особенно в интернете", - заявил Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ в Москве.
Лукашенко призвал страны ОДКБ повысить эффективность противодействия вызовам и угрозам в информационном пространстве, включая борьбу с фейками и дезинформацией.
"Против нас развернута гибридная война, основной составляющей частью которой является информационная война. Для того, чтобы этому противостоять, следует по максимуму использовать потенциал соглашения ОДКБ от 2017 года о сотрудничестве в области информационной безопасности, активнее продвигать ОДКБ в соцсетях, которые интенсивно используют наши западные оппоненты, с целью действенного реагирования на фейки и информационные вбросы", - сказал белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
14:38
Лукашенко: НАТО действует по принципу "кто не с нами, тот против нас"
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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