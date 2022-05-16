https://ria.ru/20220516/lukashenko-1788806699.html

Лукашенко призвал пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада

Лукашенко призвал пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада - РИА Новости, 16.05.2022

Лукашенко призвал пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ОДКБ надо пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:37

2022-05-16T14:37

2022-05-16T15:29

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ОДКБ надо пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада."Надо подумать серьезно и, может быть, пойти по пути Китая в информационной борьбе, особенно в интернете", - заявил Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ в Москве.Лукашенко призвал страны ОДКБ повысить эффективность противодействия вызовам и угрозам в информационном пространстве, включая борьбу с фейками и дезинформацией."Против нас развернута гибридная война, основной составляющей частью которой является информационная война. Для того, чтобы этому противостоять, следует по максимуму использовать потенциал соглашения ОДКБ от 2017 года о сотрудничестве в области информационной безопасности, активнее продвигать ОДКБ в соцсетях, которые интенсивно используют наши западные оппоненты, с целью действенного реагирования на фейки и информационные вбросы", - сказал белорусский президент.

https://ria.ru/20220516/nato-1788806971.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, александр лукашенко