https://ria.ru/20220516/lukashenko-1788801974.html
НАТО агрессивно наращивает мускулы, заявил Лукашенко
НАТО агрессивно наращивает мускулы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.05.2022
НАТО агрессивно наращивает мускулы, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярной системы мироустройства, ведет... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:25
2022-05-16T14:25
2022-05-16T14:46
в мире
нато
александр лукашенко
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярной системы мироустройства, ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций."Наша встреча проходит в непростое время, время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, но коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций", - сказал Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.Он заявил, что у западных границ республики осуществляется бряцание натовским оружием, альянс затягивает в свой состав ранее нейтральные страны. По словам белорусского президента, НАТО агрессивно наращивает военные "мускулы", действует по принципу "кто не с нами, тот против нас".
https://ria.ru/20220516/splochenie-1788804916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, александр лукашенко
14:25 16.05.2022 (обновлено: 14:46 16.05.2022)
НАТО агрессивно наращивает мускулы, заявил Лукашенко
Лукашенко: НАТО наращивает мускулы, действует по принципу "кто не с нами, тот против нас"