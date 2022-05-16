https://ria.ru/20220516/lukashenko-1788801974.html

НАТО агрессивно наращивает мускулы, заявил Лукашенко

НАТО агрессивно наращивает мускулы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.05.2022

НАТО агрессивно наращивает мускулы, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярной системы мироустройства, ведет... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:25

2022-05-16T14:25

2022-05-16T14:46

в мире

нато

александр лукашенко

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярной системы мироустройства, ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций."Наша встреча проходит в непростое время, время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, но коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций", - сказал Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.Он заявил, что у западных границ республики осуществляется бряцание натовским оружием, альянс затягивает в свой состав ранее нейтральные страны. По словам белорусского президента, НАТО агрессивно наращивает военные "мускулы", действует по принципу "кто не с нами, тот против нас".

https://ria.ru/20220516/splochenie-1788804916.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нато, александр лукашенко