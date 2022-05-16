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НАТО агрессивно наращивает мускулы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.05.2022
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НАТО агрессивно наращивает мускулы, заявил Лукашенко
НАТО агрессивно наращивает мускулы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.05.2022
НАТО агрессивно наращивает мускулы, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярной системы мироустройства, ведет... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:25
2022-05-16T14:46
в мире
нато
александр лукашенко
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярной системы мироустройства, ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций."Наша встреча проходит в непростое время, время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, но коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций", - сказал Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.Он заявил, что у западных границ республики осуществляется бряцание натовским оружием, альянс затягивает в свой состав ранее нейтральные страны. По словам белорусского президента, НАТО агрессивно наращивает военные "мускулы", действует по принципу "кто не с нами, тот против нас".
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в мире, нато, александр лукашенко
14:25 16.05.2022 (обновлено: 14:46 16.05.2022)
 
НАТО агрессивно наращивает мускулы, заявил Лукашенко

Лукашенко: НАТО наращивает мускулы, действует по принципу "кто не с нами, тот против нас"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярной системы мироустройства, ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций.
"Наша встреча проходит в непростое время, время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, но коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций", - сказал Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
14:33
"Нас завтра может не быть": Лукашенко призвал страны ОДКБ к сплочению
Он заявил, что у западных границ республики осуществляется бряцание натовским оружием, альянс затягивает в свой состав ранее нейтральные страны. По словам белорусского президента, НАТО агрессивно наращивает военные "мускулы", действует по принципу "кто не с нами, тот против нас".
 
В миреНАТОАлександр Лукашенко
 
 
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