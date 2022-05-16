https://ria.ru/20220516/lukashenko-1788732865.html
Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Москву
Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Москву - РИА Новости, 16.05.2022
Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву для участия в саммите ОДКБ, сообщило в понедельник агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:22
2022-05-16T09:22
2022-05-16T09:25
александр лукашенко
одкб
белоруссия
москва
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву для участия в саммите ОДКБ, сообщило в понедельник агентство Sputnik Беларусь."Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск. В Москве Александр Лукашенко примет участие во "Встрече лидеров" стран - членов ОДКБ. Саммит глав государств состоится в Кремле. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба Лукашенко сообщила, что он совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, где 16 мая примет участие во "Встрече лидеров" стран ОДКБ. По данным пресс-службы, Лукашенко также проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита в Москву. Одной из главных тем беседы президентов станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220516/odkb-1788303637.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр лукашенко, одкб, белоруссия, москва
09:22 16.05.2022 (обновлено: 09:25 16.05.2022)
Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Москву
Президент Белоруссии Лукашенко вылетел в Москву для участия в саммите ОДКБ