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Эксперт считает, что КНДР необходимо ввести локдаун - РИА Новости, 16.05.2022
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Эксперт считает, что КНДР необходимо ввести локдаун
Эксперт считает, что КНДР необходимо ввести локдаун - РИА Новости, 16.05.2022
Эксперт считает, что КНДР необходимо ввести локдаун
Властям КНДР следует перейти к жестким карантинным ограничениям, чтобы сдержать вероятную вспышку коронавирусной инфекции, заявил РИА Новости крупный... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:51
2022-05-16T12:51
в мире
здоровье - общество
коронавирус covid-19
кндр (северная корея)
южная корея
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РИМ, 16 мая – РИА Новости. Властям КНДР следует перейти к жестким карантинным ограничениям, чтобы сдержать вероятную вспышку коронавирусной инфекции, заявил РИА Новости крупный итальянский эксперт, вирусолог университета Милана и городской больницы "Галеацци" Фабрицио Прельяско.По его словам, с началом пандемии в мире появились три подхода в государственной политике против COVID-19: Индия, Бразилия и Восточная Европа "позволили пандемии идти, ведя наблюдение и не прибегая к локдаунам"."Другая часть мира, за исключением Китая и Северной Кореи, решили, к сожалению, в различном ключе, принять стратегию ослабления: сдерживая распространение вируса при помощи электронных сертификатов, обширной вакцинации, которая, впрочем, сократила на 10 раз вероятность летального исхода у привитых", - сказал Прельяско.Китай и КНДР, отметил он, выбрали "нулевой вариант" - без высоких цифр кампании по вакцинации, но прибегая к жестким локдаунам, один из которых имел место в Шанхае. При этом против такой политики сыграло появление новых штаммов Covid-19: если первоначальный "уханьский" вариант имел индекс распространения 2,5, "дельта" - 7, то есть сейчас коэффициент контагиозности оценивается в 15, "почти как корь, что является максимальной для вирусов", сказал эксперт."В такой момент КНДР необходим локдаун и точка. После того, что как он будет выдержан, его можно будет "разбавлять" вакцинацией", - подчеркнул Прельяско."Сейчас им надо сдержать удар, чтобы приступить к прививкам, потому что они оказались в этом далеко позади", - сказал эксперт.Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.КНДР за воскресенье зарегистрировала более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, всего заболели более одного миллиона 213 тысяч человек, погибли всего 50 человек.
https://ria.ru/20220516/koreya-1788720656.html
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в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, кндр (северная корея), южная корея
12:51 16.05.2022
 
Эксперт считает, что КНДР необходимо ввести локдаун

Эксперт Фабрицио Прельяско: КНДР необходимо ввести локдаун из-за COVID-19

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТриумфальные ворота в Пхеньяне, КНДР
Триумфальные ворота в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Триумфальные ворота в Пхеньяне, КНДР. Архивное фото
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РИМ, 16 мая – РИА Новости. Властям КНДР следует перейти к жестким карантинным ограничениям, чтобы сдержать вероятную вспышку коронавирусной инфекции, заявил РИА Новости крупный итальянский эксперт, вирусолог университета Милана и городской больницы "Галеацци" Фабрицио Прельяско.
"Возможно, вирус там был и ранее, и об этом они ничего не говорили. Но тогда им удалось "закупоривать" поступление вируса, возможно, изолируя прибывающих из-за границы. Можно предположить, что как и во всех остальных стран, цифры по заражения оказались в реальности выше", - заявил специалист.
По его словам, с началом пандемии в мире появились три подхода в государственной политике против COVID-19: Индия, Бразилия и Восточная Европа "позволили пандемии идти, ведя наблюдение и не прибегая к локдаунам".
"Другая часть мира, за исключением Китая и Северной Кореи, решили, к сожалению, в различном ключе, принять стратегию ослабления: сдерживая распространение вируса при помощи электронных сертификатов, обширной вакцинации, которая, впрочем, сократила на 10 раз вероятность летального исхода у привитых", - сказал Прельяско.
Китай и КНДР, отметил он, выбрали "нулевой вариант" - без высоких цифр кампании по вакцинации, но прибегая к жестким локдаунам, один из которых имел место в Шанхае. При этом против такой политики сыграло появление новых штаммов Covid-19: если первоначальный "уханьский" вариант имел индекс распространения 2,5, "дельта" - 7, то есть сейчас коэффициент контагиозности оценивается в 15, "почти как корь, что является максимальной для вирусов", сказал эксперт.
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"В такой момент КНДР необходим локдаун и точка. После того, что как он будет выдержан, его можно будет "разбавлять" вакцинацией", - подчеркнул Прельяско.
"Сейчас им надо сдержать удар, чтобы приступить к прививкам, потому что они оказались в этом далеко позади", - сказал эксперт.
Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.
КНДР за воскресенье зарегистрировала более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, всего заболели более одного миллиона 213 тысяч человек, погибли всего 50 человек.
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