https://ria.ru/20220516/lipetsk-1788744843.html

Онкодиспансер в Липецке до конца года пополнится оперблоком

Онкодиспансер в Липецке до конца года пополнится оперблоком - РИА Новости, 16.05.2022

Онкодиспансер в Липецке до конца года пополнится оперблоком

Операционный блок областного онкологического диспансера готов на 73% и будет сдан до конца этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:29

2022-05-16T10:29

2022-05-16T10:29

липецкая область

здоровье - общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Операционный блок областного онкологического диспансера готов на 73% и будет сдан до конца этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи со строителями объекта.По его словам, новый подрядчик зашёл на объект в декабре прошлого года, сменив компанию, не выполнившую условия контракта. Сейчас работы ведутся по графику, несмотря на западные санкции. Стройматериалы поставляются вовремя. Завершить работы планируют в декабре.Артамонов отметил, что в оперблоке будет отделение реанимации и анестезиологии, отдел готовых лекарственных форм, центральное стерилизационное отделение и блок утилизации отходов."Все проблемы на объекте успешно решены. Новый подрядчик трудится добросовестно, работы значительно продвинулись. Уже заказано медицинское оборудование. Есть все предпосылки, что всё пройдёт без сбоев и в начале следующего года пациенты начнут получать здесь медицинскую помощь", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220512/lipetsk-1788218486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, игорь артамонов