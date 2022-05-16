Рейтинг@Mail.ru
Онкодиспансер в Липецке до конца года пополнится оперблоком - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220516/lipetsk-1788744843.html
Онкодиспансер в Липецке до конца года пополнится оперблоком
Онкодиспансер в Липецке до конца года пополнится оперблоком - РИА Новости, 16.05.2022
Онкодиспансер в Липецке до конца года пополнится оперблоком
Операционный блок областного онкологического диспансера готов на 73% и будет сдан до конца этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:29
2022-05-16T10:29
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_96e067844855535b616c79096a8955fd.jpg
ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Операционный блок областного онкологического диспансера готов на 73% и будет сдан до конца этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи со строителями объекта.По его словам, новый подрядчик зашёл на объект в декабре прошлого года, сменив компанию, не выполнившую условия контракта. Сейчас работы ведутся по графику, несмотря на западные санкции. Стройматериалы поставляются вовремя. Завершить работы планируют в декабре.Артамонов отметил, что в оперблоке будет отделение реанимации и анестезиологии, отдел готовых лекарственных форм, центральное стерилизационное отделение и блок утилизации отходов."Все проблемы на объекте успешно решены. Новый подрядчик трудится добросовестно, работы значительно продвинулись. Уже заказано медицинское оборудование. Есть все предпосылки, что всё пройдёт без сбоев и в начале следующего года пациенты начнут получать здесь медицинскую помощь", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220512/lipetsk-1788218486.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_30:0:919:667_1920x0_80_0_0_23a0517596a636559f4aa3afc28d932b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, игорь артамонов
10:29 16.05.2022
 

Онкодиспансер в Липецке до конца года пополнится оперблоком

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Операционный блок областного онкологического диспансера готов на 73% и будет сдан до конца этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи со строителями объекта.
По его словам, новый подрядчик зашёл на объект в декабре прошлого года, сменив компанию, не выполнившую условия контракта. Сейчас работы ведутся по графику, несмотря на западные санкции. Стройматериалы поставляются вовремя. Завершить работы планируют в декабре.
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 21:52Липецкая область
В Липецкой области в 2022 году благоустроят 115 объектов по нацпроекту
Артамонов отметил, что в оперблоке будет отделение реанимации и анестезиологии, отдел готовых лекарственных форм, центральное стерилизационное отделение и блок утилизации отходов.
"Все проблемы на объекте успешно решены. Новый подрядчик трудится добросовестно, работы значительно продвинулись. Уже заказано медицинское оборудование. Есть все предпосылки, что всё пройдёт без сбоев и в начале следующего года пациенты начнут получать здесь медицинскую помощь", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЗдоровье - ОбществоИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала