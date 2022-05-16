https://ria.ru/20220516/lipetsk-1788744843.html
Онкодиспансер в Липецке до конца года пополнится оперблоком
Онкодиспансер в Липецке до конца года пополнится оперблоком - РИА Новости, 16.05.2022
Онкодиспансер в Липецке до конца года пополнится оперблоком
Операционный блок областного онкологического диспансера готов на 73% и будет сдан до конца этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:29
2022-05-16T10:29
2022-05-16T10:29
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Операционный блок областного онкологического диспансера готов на 73% и будет сдан до конца этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи со строителями объекта.По его словам, новый подрядчик зашёл на объект в декабре прошлого года, сменив компанию, не выполнившую условия контракта. Сейчас работы ведутся по графику, несмотря на западные санкции. Стройматериалы поставляются вовремя. Завершить работы планируют в декабре.Артамонов отметил, что в оперблоке будет отделение реанимации и анестезиологии, отдел готовых лекарственных форм, центральное стерилизационное отделение и блок утилизации отходов."Все проблемы на объекте успешно решены. Новый подрядчик трудится добросовестно, работы значительно продвинулись. Уже заказано медицинское оборудование. Есть все предпосылки, что всё пройдёт без сбоев и в начале следующего года пациенты начнут получать здесь медицинскую помощь", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220512/lipetsk-1788218486.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости
. Операционный блок областного онкологического диспансера готов на 73% и будет сдан до конца этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов
по итогам встречи со строителями объекта.
По его словам, новый подрядчик зашёл на объект в декабре прошлого года, сменив компанию, не выполнившую условия контракта. Сейчас работы ведутся по графику, несмотря на западные санкции. Стройматериалы поставляются вовремя. Завершить работы планируют в декабре.
Артамонов отметил, что в оперблоке будет отделение реанимации и анестезиологии, отдел готовых лекарственных форм, центральное стерилизационное отделение и блок утилизации отходов.
"Все проблемы на объекте успешно решены. Новый подрядчик трудится добросовестно, работы значительно продвинулись. Уже заказано медицинское оборудование. Есть все предпосылки, что всё пройдёт без сбоев и в начале следующего года пациенты начнут получать здесь медицинскую помощь", – сказал Артамонов.