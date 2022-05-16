https://ria.ru/20220516/leto-1788714865.html
Россиянам пообещали "умеренно теплое" лето
Россиянам пообещали "умеренно теплое" лето - РИА Новости, 16.05.2022
Россиянам пообещали "умеренно теплое" лето
В этом году в европейской части России ожидается теплое лето без экстремальных температурных отклонений. Такой прогноз в интервью радио Sputnik дал главный... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T02:10
2022-05-16T02:10
2022-05-16T18:13
общество
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В этом году в европейской части России ожидается теплое лето без экстремальных температурных отклонений. Такой прогноз в интервью радио Sputnik дал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Погода будет оставаться прохладной до конца мая, примерно до тех пор, пока по календарю не наступит лето, уверен синоптик. В июне не ожидается "ни экстремальной жары, ни экстремального холода", отметил он.По количеству осадков погода в европейской части России в июне тоже будет соответствовать норме, добавил он. Только на востоке этой территории ожидается "переувлажнение" на 20-40 процентов, считает синоптик.В июле и августе температура воздуха будет превышать норму, но без каких-либо существенных отклонений от обычных показателей, прогнозирует главный специалист "Фобос"."Июль будет теплее, чем он должен быть, в средней полосе превышение над нормой будет достигать 0,5-1 градуса, местами даже 2 градусов, так что июль <…> вполне комфортный. Август будет близко к температурной норме, местами превышение составит 0,5 градуса. Так что нас ждет умеренно теплое лето", — спрогнозировал Тишковец.Синоптик не исключил таких атмосферных явлений, как град, гроза и сильный ветер, однако, по его словам, предсказать их можно не ранее чем за двое суток.
https://ria.ru/20220502/vesna-1786580364.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220511/pogoda-1787861193.html
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общество, евгений тишковец, погода
02:10 16.05.2022 (обновлено: 18:13 16.05.2022)
Россиянам пообещали "умеренно теплое" лето
Синоптик "Фобоса" Тишковец спрогнозировал умеренно теплое лето в России
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
В этом году в европейской части России ожидается теплое лето без экстремальных температурных отклонений
. Такой прогноз в интервью радио Sputnik дал
главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Погода будет оставаться прохладной до конца мая, примерно до тех пор, пока по календарю не наступит лето, уверен синоптик. В июне не ожидается "ни экстремальной жары, ни экстремального холода", отметил он.
"В июне среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме, которая заложена для каждого города. Напомню, что для Москвы это приблизительно 11,5 градуса ночью и 21,7 градуса днем", — уточнил Тишковец.
По количеству осадков погода в европейской части России в июне тоже будет соответствовать норме, добавил он. Только на востоке этой территории ожидается "переувлажнение" на 20-40 процентов, считает синоптик.
В июле и августе температура воздуха будет превышать норму, но без каких-либо существенных отклонений от обычных показателей, прогнозирует главный специалист "Фобос".
"Июль будет теплее, чем он должен быть, в средней полосе превышение над нормой будет достигать 0,5-1 градуса, местами даже 2 градусов, так что июль <…> вполне комфортный. Август будет близко к температурной норме, местами превышение составит 0,5 градуса. Так что нас ждет умеренно теплое лето", — спрогнозировал Тишковец.
Синоптик не исключил таких атмосферных явлений, как град, гроза и сильный ветер, однако, по его словам, предсказать их можно не ранее чем за двое суток.