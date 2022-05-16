https://ria.ru/20220516/leto-1788714865.html

Россиянам пообещали "умеренно теплое" лето

Россиянам пообещали "умеренно теплое" лето - РИА Новости, 16.05.2022

Россиянам пообещали "умеренно теплое" лето

В этом году в европейской части России ожидается теплое лето без экстремальных температурных отклонений. Такой прогноз в интервью радио Sputnik дал главный... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T02:10

2022-05-16T02:10

2022-05-16T18:13

общество

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В этом году в европейской части России ожидается теплое лето без экстремальных температурных отклонений. Такой прогноз в интервью радио Sputnik дал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Погода будет оставаться прохладной до конца мая, примерно до тех пор, пока по календарю не наступит лето, уверен синоптик. В июне не ожидается "ни экстремальной жары, ни экстремального холода", отметил он.По количеству осадков погода в европейской части России в июне тоже будет соответствовать норме, добавил он. Только на востоке этой территории ожидается "переувлажнение" на 20-40 процентов, считает синоптик.В июле и августе температура воздуха будет превышать норму, но без каких-либо существенных отклонений от обычных показателей, прогнозирует главный специалист "Фобос"."Июль будет теплее, чем он должен быть, в средней полосе превышение над нормой будет достигать 0,5-1 градуса, местами даже 2 градусов, так что июль <…> вполне комфортный. Август будет близко к температурной норме, местами превышение составит 0,5 градуса. Так что нас ждет умеренно теплое лето", — спрогнозировал Тишковец.Синоптик не исключил таких атмосферных явлений, как град, гроза и сильный ветер, однако, по его словам, предсказать их можно не ранее чем за двое суток.

https://ria.ru/20220502/vesna-1786580364.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220511/pogoda-1787861193.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, евгений тишковец, погода