https://ria.ru/20220516/lecheniya-1788718648.html

В "Сириусе" планируют освоить экспериментальный метод лечения

В "Сириусе" планируют освоить экспериментальный метод лечения - РИА Новости, 16.05.2022

В "Сириусе" планируют освоить экспериментальный метод лечения

Экспериментальную медицину планируется применять в Университетской клинике "Сириуса", там тяжело больных пациентов смогут лечить инновационными препаратами,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T03:44

2022-05-16T03:44

2022-05-16T04:08

общество

россия

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СОЧИ, 16 мая – РИА Новости. Экспериментальную медицину планируется применять в Университетской клинике "Сириуса", там тяжело больных пациентов смогут лечить инновационными препаратами, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус.Экспериментальный правовой режим, который был введен на территории Сириуса, дает возможность использовать иной медицинский подход к лечению пациентов, отклоняясь от стандартов классической терапии, применимой в других регионах России. Такой метод, по информации администрации федеральной территории, снизит барьеры для внедрения инновационных препаратов и облегчит их доступ на другие рынки.Она добавила, что подобные клинические исследования быстрее позволят получить данные о действии препарата и его потенциальной эффективности, тем самым ускорят разработку лекарств.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета фонда "Талант и успех" заявил о необходимости ускорить строительство учрежденной в 2021 году Университетской клиники "Сириуса", разграничивая формы медицинского обслуживания и научных исследований. В настоящее время Университетская клиника обслуживает население федеральной территории, позже будет создан кластер для научных исследований, проводимых на базе образовательного центра "Сириус".Научно-технологический университет "Сириус" был создан образовательным фондом "Талант и успех", который был учрежден 24 декабря 2014 года по инициативе президента РФ. В 2020 году Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом.

https://ria.ru/20220516/postavki-1788718077.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия