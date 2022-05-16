https://ria.ru/20220516/lecheniya-1788718648.html
В "Сириусе" планируют освоить экспериментальный метод лечения
В "Сириусе" планируют освоить экспериментальный метод лечения - РИА Новости, 16.05.2022
В "Сириусе" планируют освоить экспериментальный метод лечения
Экспериментальную медицину планируется применять в Университетской клинике "Сириуса", там тяжело больных пациентов смогут лечить инновационными препаратами,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T03:44
2022-05-16T03:44
2022-05-16T04:08
общество
россия
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СОЧИ, 16 мая – РИА Новости. Экспериментальную медицину планируется применять в Университетской клинике "Сириуса", там тяжело больных пациентов смогут лечить инновационными препаратами, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус.Экспериментальный правовой режим, который был введен на территории Сириуса, дает возможность использовать иной медицинский подход к лечению пациентов, отклоняясь от стандартов классической терапии, применимой в других регионах России. Такой метод, по информации администрации федеральной территории, снизит барьеры для внедрения инновационных препаратов и облегчит их доступ на другие рынки.Она добавила, что подобные клинические исследования быстрее позволят получить данные о действии препарата и его потенциальной эффективности, тем самым ускорят разработку лекарств.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета фонда "Талант и успех" заявил о необходимости ускорить строительство учрежденной в 2021 году Университетской клиники "Сириуса", разграничивая формы медицинского обслуживания и научных исследований. В настоящее время Университетская клиника обслуживает население федеральной территории, позже будет создан кластер для научных исследований, проводимых на базе образовательного центра "Сириус".Научно-технологический университет "Сириус" был создан образовательным фондом "Талант и успех", который был учрежден 24 декабря 2014 года по инициативе президента РФ. В 2020 году Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом.
https://ria.ru/20220516/postavki-1788718077.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
03:44 16.05.2022 (обновлено: 04:08 16.05.2022)
В "Сириусе" планируют освоить экспериментальный метод лечения
В Университетской клинике "Сириуса" планируют освоить экспериментальный метод лечения
СОЧИ, 16 мая – РИА Новости. Экспериментальную медицину планируется применять в Университетской клинике "Сириуса", там тяжело больных пациентов смогут лечить инновационными препаратами, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус.
Экспериментальный правовой режим, который был введен на территории Сириуса, дает возможность использовать иной медицинский подход к лечению пациентов, отклоняясь от стандартов классической терапии, применимой в других регионах России
. Такой метод, по информации администрации федеральной территории, снизит барьеры для внедрения инновационных препаратов и облегчит их доступ на другие рынки.
"Врачи… будут привлекаться к планированию поздних стадий доклинической разработки с целью получения максимально релевантной информации, необходимой для дизайна и проведения клинических испытаний ранних фаз. При появлении соответствующих регуляторных механизмов возможно применение инновационных таргетных препаратов у пациентов с тяжелыми заболеваниями, не имеющих альтернативных опций терапии (принцип "right-to-try" - право на попытку)", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что подобные клинические исследования быстрее позволят получить данные о действии препарата и его потенциальной эффективности, тем самым ускорят разработку лекарств.
Ранее президент РФ Владимир Путин
в ходе заседания попечительского совета фонда "Талант и успех" заявил о необходимости ускорить строительство учрежденной в 2021 году Университетской клиники "Сириуса", разграничивая формы медицинского обслуживания и научных исследований. В настоящее время Университетская клиника обслуживает население федеральной территории, позже будет создан кластер для научных исследований, проводимых на базе образовательного центра "Сириус".
Научно-технологический университет "Сириус" был создан образовательным фондом "Талант и успех", который был учрежден 24 декабря 2014 года по инициативе президента РФ. В 2020 году Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом.