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Глава МВД Латвии подала в отставку - РИА Новости, 16.05.2022
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Глава МВД Латвии подала в отставку
Глава МВД Латвии подала в отставку - РИА Новости, 16.05.2022
Глава МВД Латвии подала в отставку
Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева уходит в отставку, сообщил портал Sputnik со ссылкой на ее заявление на пресс-конференции. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:24
2022-05-16T18:54
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева уходит в отставку, сообщил портал Sputnik со ссылкой на ее заявление на пресс-конференции.На прошлой неделе начальник латвийской полиции Армандс Рукс назвал деятельность полицейских у памятника Освободителям Риги, когда жители несли цветы к памятнику несмотря на то, что к нему запретили доступ, "слишком мягкой и нерешительной" и анонсировал увольнения. Голубева заявляла, что не уйдет с поста, если этого не потребует премьер Кришьянис Кариньш.Голубева заявила в понедельник, что Кариньш подчинился блоку правого "Национального объединения" и принял решение о фактическом выражении ей недоверия, "не ознакомившись с аналитическим докладом МВД о службе внутренних дел". Как упоминает портал, на прошлой неделе "Национальное объединение" потребовало отставки Голубевой в связи с событиями у памятника Освободителям в Риге 9-10 мая.
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в мире, рига, латвия, мвд латвии, день победы
14:24 16.05.2022 (обновлено: 18:54 16.05.2022)
 
Глава МВД Латвии подала в отставку

Глава МВД Латвии Голубева подала в отставку из-за событий у памятника Освободителям в Риге

CC BY-SA 2.0 / Saeima / Deputāte Marija GolubevaМинистр внутренних дел Латвии Мария Голубева
Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Deputāte Marija Golubeva
Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева уходит в отставку, сообщил портал Sputnik со ссылкой на ее заявление на пресс-конференции.
На прошлой неделе начальник латвийской полиции Армандс Рукс назвал деятельность полицейских у памятника Освободителям Риги, когда жители несли цветы к памятнику несмотря на то, что к нему запретили доступ, "слишком мягкой и нерешительной" и анонсировал увольнения. Голубева заявляла, что не уйдет с поста, если этого не потребует премьер Кришьянис Кариньш.
Голубева заявила в понедельник, что Кариньш подчинился блоку правого "Национального объединения" и принял решение о фактическом выражении ей недоверия, "не ознакомившись с аналитическим докладом МВД о службе внутренних дел". Как упоминает портал, на прошлой неделе "Национальное объединение" потребовало отставки Голубевой в связи с событиями у памятника Освободителям в Риге 9-10 мая.
Президент Латвии Эгилс Левитс - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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