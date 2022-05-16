https://ria.ru/20220516/latviya-1788801776.html

Глава МВД Латвии подала в отставку

Глава МВД Латвии подала в отставку - РИА Новости, 16.05.2022

Глава МВД Латвии подала в отставку

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева уходит в отставку, сообщил портал Sputnik со ссылкой на ее заявление на пресс-конференции. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:24

2022-05-16T14:24

2022-05-16T18:54

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева уходит в отставку, сообщил портал Sputnik со ссылкой на ее заявление на пресс-конференции.На прошлой неделе начальник латвийской полиции Армандс Рукс назвал деятельность полицейских у памятника Освободителям Риги, когда жители несли цветы к памятнику несмотря на то, что к нему запретили доступ, "слишком мягкой и нерешительной" и анонсировал увольнения. Голубева заявляла, что не уйдет с поста, если этого не потребует премьер Кришьянис Кариньш.Голубева заявила в понедельник, что Кариньш подчинился блоку правого "Национального объединения" и принял решение о фактическом выражении ей недоверия, "не ознакомившись с аналитическим докладом МВД о службе внутренних дел". Как упоминает портал, на прошлой неделе "Национальное объединение" потребовало отставки Голубевой в связи с событиями у памятника Освободителям в Риге 9-10 мая.

https://ria.ru/20220515/reshenie-1788703647.html

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Кирилл Волков

в мире, рига, латвия, мвд латвии, день победы