https://ria.ru/20220516/latviya-1788801776.html
Глава МВД Латвии подала в отставку
Глава МВД Латвии подала в отставку - РИА Новости, 16.05.2022
Глава МВД Латвии подала в отставку
Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева уходит в отставку, сообщил портал Sputnik со ссылкой на ее заявление на пресс-конференции. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:24
2022-05-16T14:24
2022-05-16T18:54
в мире
рига
латвия
мвд латвии
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788880327_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_974bc215b3944d183f3285b873bd5681.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева уходит в отставку, сообщил портал Sputnik со ссылкой на ее заявление на пресс-конференции.На прошлой неделе начальник латвийской полиции Армандс Рукс назвал деятельность полицейских у памятника Освободителям Риги, когда жители несли цветы к памятнику несмотря на то, что к нему запретили доступ, "слишком мягкой и нерешительной" и анонсировал увольнения. Голубева заявляла, что не уйдет с поста, если этого не потребует премьер Кришьянис Кариньш.Голубева заявила в понедельник, что Кариньш подчинился блоку правого "Национального объединения" и принял решение о фактическом выражении ей недоверия, "не ознакомившись с аналитическим докладом МВД о службе внутренних дел". Как упоминает портал, на прошлой неделе "Национальное объединение" потребовало отставки Голубевой в связи с событиями у памятника Освободителям в Риге 9-10 мая.
https://ria.ru/20220515/reshenie-1788703647.html
рига
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788880327_282:0:2558:1707_1920x0_80_0_0_1429fe543b25daa8472a398fc24255f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рига, латвия, мвд латвии, день победы
14:24 16.05.2022 (обновлено: 18:54 16.05.2022)
Глава МВД Латвии подала в отставку
Глава МВД Латвии Голубева подала в отставку из-за событий у памятника Освободителям в Риге