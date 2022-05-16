https://ria.ru/20220516/laboratorii-1788761580.html

В Госдуме назвали созданные США биолаборатории точками НАТО

В Госдуме назвали созданные США биолаборатории точками НАТО - РИА Новости, 16.05.2022

В Госдуме назвали созданные США биолаборатории точками НАТО

Созданные США биолаборатории на Украине по периметру границы с Россией можно рассматривать как объекты НАТО, заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:52

2022-05-16T11:52

2022-05-16T12:26

нато

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ирина яровая

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Созданные США биолаборатории на Украине по периметру границы с Россией можно рассматривать как объекты НАТО, заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая."Создание США по периметру России биологических лабораторий можно рассматривать как фактическое создание объектов НАТО", - подчеркнула она по итогам заседания комиссии.Как объяснила Яровая, именное военное использование таких объектов уже заложено в соглашениях, а "стороной соглашения всегда выступает Пентагон". По ее словам, "опасная военная программа", которая реализовывалась США на Украине, "потенциально создает не просто полигон, а точки расположения НАТО".Как ранее заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, парламентарии ожидают получения данных по анализу биоматериалов. Она также подчеркнула, что информация о проведении опытов над пациентами психиатрической больницы на Украине "расширяется с точки зрения подтверждения того", что опыты проводились.Ранее в апреле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, сообщил, что ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

https://ria.ru/20220512/oon-1788204960.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, сша, россия, госдума рф, ирина яровая, безопасность, министерство обороны сша