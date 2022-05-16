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В Госдуме назвали созданные США биолаборатории точками НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
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В Госдуме назвали созданные США биолаборатории точками НАТО
В Госдуме назвали созданные США биолаборатории точками НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
В Госдуме назвали созданные США биолаборатории точками НАТО
Созданные США биолаборатории на Украине по периметру границы с Россией можно рассматривать как объекты НАТО, заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:52
2022-05-16T12:26
нато
сша
россия
госдума рф
ирина яровая
безопасность
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Созданные США биолаборатории на Украине по периметру границы с Россией можно рассматривать как объекты НАТО, заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая."Создание США по периметру России биологических лабораторий можно рассматривать как фактическое создание объектов НАТО", - подчеркнула она по итогам заседания комиссии.Как объяснила Яровая, именное военное использование таких объектов уже заложено в соглашениях, а "стороной соглашения всегда выступает Пентагон". По ее словам, "опасная военная программа", которая реализовывалась США на Украине, "потенциально создает не просто полигон, а точки расположения НАТО".Как ранее заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, парламентарии ожидают получения данных по анализу биоматериалов. Она также подчеркнула, что информация о проведении опытов над пациентами психиатрической больницы на Украине "расширяется с точки зрения подтверждения того", что опыты проводились.Ранее в апреле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, сообщил, что ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
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нато, сша, россия, госдума рф, ирина яровая, безопасность, министерство обороны сша
11:52 16.05.2022 (обновлено: 12:26 16.05.2022)
 
В Госдуме назвали созданные США биолаборатории точками НАТО

Депутат Яровая назвала созданные США по периметру России биолаборатории точками НАТО

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Созданные США биолаборатории на Украине по периметру границы с Россией можно рассматривать как объекты НАТО, заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая.
"Создание США по периметру России биологических лабораторий можно рассматривать как фактическое создание объектов НАТО", - подчеркнула она по итогам заседания комиссии.
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Как объяснила Яровая, именное военное использование таких объектов уже заложено в соглашениях, а "стороной соглашения всегда выступает Пентагон". По ее словам, "опасная военная программа", которая реализовывалась США на Украине, "потенциально создает не просто полигон, а точки расположения НАТО".
Как ранее заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, парламентарии ожидают получения данных по анализу биоматериалов. Она также подчеркнула, что информация о проведении опытов над пациентами психиатрической больницы на Украине "расширяется с точки зрения подтверждения того", что опыты проводились.
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Ранее в апреле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, сообщил, что ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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НАТОСШАРоссияГосдума РФИрина ЯроваяБезопасностьМинистерство обороны США
 
 
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