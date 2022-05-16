https://ria.ru/20220516/kuban-1788911006.html

Кубань выделит шесть миллиардов рублей на подготовку к отопительному сезону

Кубань выделит шесть миллиардов рублей на подготовку к отопительному сезону - РИА Новости, 16.05.2022

Кубань выделит шесть миллиардов рублей на подготовку к отопительному сезону

Власти Краснодарского края выделили почти 6 миллиардов рублей на подготовку к предстоящему отопительному сезону, сообщает администрация региона. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T22:19

2022-05-16T22:19

2022-05-16T22:19

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

краснодарский край

крымский район

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КРАСНОДАР, 16 мая – РИА Новости. Власти Краснодарского края выделили почти 6 миллиардов рублей на подготовку к предстоящему отопительному сезону, сообщает администрация региона."На подготовку к предстоящему отопительному сезону в Краснодарском крае направим около 6 миллиардов рублей. Это средства краевого бюджета и ресурсоснабжающих организаций. Из них 2,5 миллиарда рублей выделим на модернизацию теплосетей и котельных. Сумма немалая, и жителям нужно видеть результат", – приводятся в сообщении слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.Уточняется, что речь об этом шла на краевом совещании по работе жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы в осенне-зимний период 2022-2023 годов.Власти края планируют в текущем году модернизировать 51 котельную, в том числе 32 – за счет частных средств. "С учетом новых вызовов и экономической ситуации прошу уделить особое внимание каждому соглашению с инвесторами", - добавил Кондратьев. Он также отметил, что важно оперативно провести работу по импортозамещению необходимых для ремонта комплектующих.Одной из задач при подготовке к отопительному сезону остается ежегодное обновление изношенных теплосетей минимум на 5%. В числе положительных примеров участники совещания также отметили Крымский район, где в 2021 году тепловой комплекс вернули в муниципальную собственность в соответствии с решением суда. Здесь котельные и тепловые сети требуют оперативной модернизации из-за ненадлежащей эксплуатации банкротным предприятием. Для решения вопроса администрация района прорабатывает вопрос привлечения концессионера.Всего в регионе уже заключили 13 концессионных соглашений по модернизации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, 5 – прошли полную процедуру согласования. Общий объем инвестиций по всем заключенным и планируемым концессиям составит более 3 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220511/biznes-1787914573.html

https://ria.ru/20220430/kuban-1786396063.html

краснодарский край

крымский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край, крымский район