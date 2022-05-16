https://ria.ru/20220516/krizisy-1788911176.html

МИД: попытки отторгнуть Россию от международной деятельности усилят кризисы

МИД: попытки отторгнуть Россию от международной деятельности усилят кризисы - РИА Новости, 16.05.2022

МИД: попытки отторгнуть Россию от международной деятельности усилят кризисы

Попытки экономически, финансово и логистически отторгнуть Россию от налаженных многолетних каналов международного сотрудничества лишь усугубляют экономический и РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T22:23

2022-05-16T22:23

2022-05-16T22:23

g7

евросоюз

украина

венгрия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Попытки экономически, финансово и логистически отторгнуть Россию от налаженных многолетних каналов международного сотрудничества лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы, заявил МИД РФ, комментируя заявление министров иностранных дел стран G7.Отмечается, что в МИД обратили внимание на заявление стран G7, в котором среди прочего содержатся обвинения в адрес России в односторонних действиях по подрыву сельскохозяйственного потенциала Украины и ухудшении состояния глобальной продовольственной безопасности."Вновь отмечаем, что попытки экономически, финансово и логистически отторгнуть Россию от налаженных многолетних каналов международного сотрудничества лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы, ведут к фрагментации мировой торговли и мешают восстановлению глобальной экономики, и без того страдающей от непрекращающихся волн коронавируса, повсеместной инфляции, ужесточения кредитно-денежной политики развитыми странами. Дальнейшее раскручивание антироссийской санкционной истерии ни при каких обстоятельствах не станет стабилизационным или стимулирующим фактором для мировой экономики", - говорится в сообщении российского МИД.Ведомство также отметило, что в заявлении G7 страны противоречат сами себе."С одной стороны, лицемерно утверждается, что санкции против России не затрагивают экспорт продуктов питания первой необходимости в развивающиеся государства. С другой, подчеркивается, что Запад продолжит усиливать санкционное давление с целью изолировать Россию от международной финансовой системы и глобальных институтов. Следует особо обратить внимание, что именно односторонние действия западных стран, в первую очередь из "Группы семи", усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки", - пояснили в министерстве.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220514/sanktsii-1788514251.html

https://ria.ru/20220515/gosduma-1788652807.html

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g7, евросоюз, украина, венгрия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)