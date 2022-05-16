https://ria.ru/20220516/krizis-1788753086.html

Мировая экономика стоит на пороге кризиса из-за Украины, заявил Боррель

Мировая экономика стоит на пороге кризиса из-за Украины, заявил Боррель - РИА Новости, 16.05.2022

Мировая экономика стоит на пороге кризиса из-за Украины, заявил Боррель

Евросоюз крайне озабочен последствиями ситуации на Украине для мировой экономики, считает, что мир стоит на пороге глубокого экономического кризиса, сообщил... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:07

2022-05-16T11:07

2022-05-16T11:07

в мире

экономика

евросоюз

украина

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Евросоюз крайне озабочен последствиями ситуации на Украине для мировой экономики, считает, что мир стоит на пороге глубокого экономического кризиса, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе."Мы крайне озабочены последствиями для мировой экономики. Мы стоим перед лицом глубокого экономического кризиса, включая кризис цен, электроэнергии и продовольствия", - сказал он.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС также всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявил, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, евросоюз, украина, жозеп боррель