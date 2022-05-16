Минцифры начало отбор банков для льготного кредитования IT-компаний
Минцифры начало отбор банков для льготного кредитования системообразующих IT-компаний
Женщина работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министерство цифрового развития РФ начинает отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих IT-компаний, сообщается в Telegram-канале министерства.
"Минцифры России объявляет отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих ИТ-компаний. Программа реализуется в рамках исполнения указа президента России о поддержке отрасли информационных технологий от 2 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
Банки, прошедшие отбор, будут предоставлять льготные кредиты системообразующим IT-компаниям по ставке не выше 11% годовых.
"В постановлении правительства зафиксирована предельная ставка в 11% годовых, но с учетом снижения ключевой ставки ЦБ РФ, конкуренции ведущих банков за участие в программе и качества заемщиков из числа системообразующих ИТ-организаций мы ожидаем, что эффективная ставка для заемщика будет существенно ниже, в районе 8% годовых", - отметил глава Минцифры Максут Шадаев.
На данный момент в списке находится 46 системообразующих IT-компаний. Для отдельных организаций доступный лимит заемных средств составляет 10 миллиардов рублей, для группы компаний – 30 миллиардов рублей. "Льготный кредит можно будет оформить до конца 2022 года на срок до 12 месяцев", - сообщает Минцифры.
Разницу между рыночной ставкой и льготной Минцифры компенсирует банкам из бюджетных средств. На эти цели из резервного фонда правительства выделено 3 миллиарда рублей. По предварительной оценке, это позволит в 2022 году выдать компаниям более 70 миллиардов рублей кредитов, сказал Шадаев.