https://ria.ru/20220516/kreditovanie-1788795397.html

Минцифры начало отбор банков для льготного кредитования IT-компаний

Минцифры начало отбор банков для льготного кредитования IT-компаний - РИА Новости, 16.05.2022

Минцифры начало отбор банков для льготного кредитования IT-компаний

Министерство цифрового развития РФ начинает отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих IT-компаний, сообщается в... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:59

2022-05-16T13:59

2022-05-16T13:59

экономика

максут шадаев

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министерство цифрового развития РФ начинает отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих IT-компаний, сообщается в Telegram-канале министерства."Минцифры России объявляет отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих ИТ-компаний. Программа реализуется в рамках исполнения указа президента России о поддержке отрасли информационных технологий от 2 марта 2022 года", - говорится в сообщении.Банки, прошедшие отбор, будут предоставлять льготные кредиты системообразующим IT-компаниям по ставке не выше 11% годовых."В постановлении правительства зафиксирована предельная ставка в 11% годовых, но с учетом снижения ключевой ставки ЦБ РФ, конкуренции ведущих банков за участие в программе и качества заемщиков из числа системообразующих ИТ-организаций мы ожидаем, что эффективная ставка для заемщика будет существенно ниже, в районе 8% годовых", - отметил глава Минцифры Максут Шадаев.На данный момент в списке находится 46 системообразующих IT-компаний. Для отдельных организаций доступный лимит заемных средств составляет 10 миллиардов рублей, для группы компаний – 30 миллиардов рублей. "Льготный кредит можно будет оформить до конца 2022 года на срок до 12 месяцев", - сообщает Минцифры.Разницу между рыночной ставкой и льготной Минцифры компенсирует банкам из бюджетных средств. На эти цели из резервного фонда правительства выделено 3 миллиарда рублей. По предварительной оценке, это позволит в 2022 году выдать компаниям более 70 миллиардов рублей кредитов, сказал Шадаев.

https://ria.ru/20220516/reestr-1788732153.html

https://ria.ru/20220511/svyaz-1787942548.html

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Ольга Маркова

экономика, максут шадаев, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)