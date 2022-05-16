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Минцифры начало отбор банков для льготного кредитования IT-компаний - РИА Новости, 16.05.2022
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Минцифры начало отбор банков для льготного кредитования IT-компаний
Минцифры начало отбор банков для льготного кредитования IT-компаний - РИА Новости, 16.05.2022
Минцифры начало отбор банков для льготного кредитования IT-компаний
Министерство цифрового развития РФ начинает отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих IT-компаний, сообщается в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:59
2022-05-16T13:59
экономика
максут шадаев
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министерство цифрового развития РФ начинает отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих IT-компаний, сообщается в Telegram-канале министерства."Минцифры России объявляет отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих ИТ-компаний. Программа реализуется в рамках исполнения указа президента России о поддержке отрасли информационных технологий от 2 марта 2022 года", - говорится в сообщении.Банки, прошедшие отбор, будут предоставлять льготные кредиты системообразующим IT-компаниям по ставке не выше 11% годовых."В постановлении правительства зафиксирована предельная ставка в 11% годовых, но с учетом снижения ключевой ставки ЦБ РФ, конкуренции ведущих банков за участие в программе и качества заемщиков из числа системообразующих ИТ-организаций мы ожидаем, что эффективная ставка для заемщика будет существенно ниже, в районе 8% годовых", - отметил глава Минцифры Максут Шадаев.На данный момент в списке находится 46 системообразующих IT-компаний. Для отдельных организаций доступный лимит заемных средств составляет 10 миллиардов рублей, для группы компаний – 30 миллиардов рублей. "Льготный кредит можно будет оформить до конца 2022 года на срок до 12 месяцев", - сообщает Минцифры.Разницу между рыночной ставкой и льготной Минцифры компенсирует банкам из бюджетных средств. На эти цели из резервного фонда правительства выделено 3 миллиарда рублей. По предварительной оценке, это позволит в 2022 году выдать компаниям более 70 миллиардов рублей кредитов, сказал Шадаев.
https://ria.ru/20220516/reestr-1788732153.html
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экономика, максут шадаев, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
13:59 16.05.2022
 
Минцифры начало отбор банков для льготного кредитования IT-компаний

Минцифры начало отбор банков для льготного кредитования системообразующих IT-компаний

© Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Pixabay / Bartek Zakrzewski
Женщина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министерство цифрового развития РФ начинает отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих IT-компаний, сообщается в Telegram-канале министерства.
"Минцифры России объявляет отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих ИТ-компаний. Программа реализуется в рамках исполнения указа президента России о поддержке отрасли информационных технологий от 2 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
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Банки, прошедшие отбор, будут предоставлять льготные кредиты системообразующим IT-компаниям по ставке не выше 11% годовых.
"В постановлении правительства зафиксирована предельная ставка в 11% годовых, но с учетом снижения ключевой ставки ЦБ РФ, конкуренции ведущих банков за участие в программе и качества заемщиков из числа системообразующих ИТ-организаций мы ожидаем, что эффективная ставка для заемщика будет существенно ниже, в районе 8% годовых", - отметил глава Минцифры Максут Шадаев.
На данный момент в списке находится 46 системообразующих IT-компаний. Для отдельных организаций доступный лимит заемных средств составляет 10 миллиардов рублей, для группы компаний – 30 миллиардов рублей. "Льготный кредит можно будет оформить до конца 2022 года на срок до 12 месяцев", - сообщает Минцифры.
Разницу между рыночной ставкой и льготной Минцифры компенсирует банкам из бюджетных средств. На эти цели из резервного фонда правительства выделено 3 миллиарда рублей. По предварительной оценке, это позволит в 2022 году выдать компаниям более 70 миллиардов рублей кредитов, сказал Шадаев.
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ЭкономикаМаксут ШадаевРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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