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Байдену предрекли новый "энергетический кошмар" - РИА Новости, 16.05.2022
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Байдену предрекли новый "энергетический кошмар"
Байдену предрекли новый "энергетический кошмар" - РИА Новости, 16.05.2022
Байдену предрекли новый "энергетический кошмар"
Руководство США столкнулось с новым "энергетическим кошмаром" из-за роста цен на газ в стране, что угрожает дальнейшим увеличением инфляции, говорится в статье... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T01:26
2022-05-16T03:15
в мире
сша
россия
украина
джо байден
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Руководство США столкнулось с новым "энергетическим кошмаром" из-за роста цен на газ в стране, что угрожает дальнейшим увеличением инфляции, говорится в статье Politico.Пока американская администрация пыталась бороться с высокими ценами на бензин, появилась еще одна "головная боль" в сфере энергетики – рост цен на газ, пишет издание.Так, на этой неделе цена на бензин в стране побила новый рекорд — 4,40 доллара за галлон (около 76 рублей за литр – ред.). "Но стоимость другого важнейшего ископаемого топлива — природного газа — также выросла до самого высокого уровня за более чем десятилетие, что привело к увеличению затрат на все: от отопления дома и приготовления пищи до производства удобрений, химикатов и оптовой торговли электроэнергией", - подчеркивает Politico.Цены на природный газ в США увеличились более чем в два раза, и, несмотря на то, что это будет не так заметно для потребителей, рост стоимости "голубого топлива" будет способствовать увеличению инфляции.Как пишет издание, подорожание газа связано с такими факторами, как сохранение обычно падающего весной спроса из-за заморозков в одних регионах и сильной жары в других, а также выходом Соединенных Штатов на позицию главного газового экспортера в мире.Так, администрация Байдена оценила экспорт газа как полезный "геополитический инструмент", однако это означает, что американским потребителям приходится соперничать за поставки собственных компаний с иностранными покупателями.При этом Белый дом, который пытался противодействовать росту цен на бензин массовым выбросом нефти из стратегических резервов, имеет мало рычагов для изменения ситуации с увеличением стоимости газа, резюмирует Politico.Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего.Санкционное давление на Россию из-за Украины уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. По данным американского Минтруда, к концу марта их стоимость увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года.
https://ria.ru/20220514/energokrizis-1788607800.html
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в мире, сша, россия, украина, джо байден
01:26 16.05.2022 (обновлено: 03:15 16.05.2022)
 
Байдену предрекли новый "энергетический кошмар"

Politico: Джо Байден столкнется с "энергетическим кошмаром" из-за роста цен на газ в США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Руководство США столкнулось с новым "энергетическим кошмаром" из-за роста цен на газ в стране, что угрожает дальнейшим увеличением инфляции, говорится в статье Politico.
Пока американская администрация пыталась бороться с высокими ценами на бензин, появилась еще одна "головная боль" в сфере энергетики – рост цен на газ, пишет издание.
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Так, на этой неделе цена на бензин в стране побила новый рекорд — 4,40 доллара за галлон (около 76 рублей за литр – ред.). "Но стоимость другого важнейшего ископаемого топлива — природного газа — также выросла до самого высокого уровня за более чем десятилетие, что привело к увеличению затрат на все: от отопления дома и приготовления пищи до производства удобрений, химикатов и оптовой торговли электроэнергией", - подчеркивает Politico.
Цены на природный газ в США увеличились более чем в два раза, и, несмотря на то, что это будет не так заметно для потребителей, рост стоимости "голубого топлива" будет способствовать увеличению инфляции.
Как пишет издание, подорожание газа связано с такими факторами, как сохранение обычно падающего весной спроса из-за заморозков в одних регионах и сильной жары в других, а также выходом Соединенных Штатов на позицию главного газового экспортера в мире.
Так, администрация Байдена оценила экспорт газа как полезный "геополитический инструмент", однако это означает, что американским потребителям приходится соперничать за поставки собственных компаний с иностранными покупателями.
При этом Белый дом, который пытался противодействовать росту цен на бензин массовым выбросом нефти из стратегических резервов, имеет мало рычагов для изменения ситуации с увеличением стоимости газа, резюмирует Politico.
Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего.
Санкционное давление на Россию из-за Украины уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. По данным американского Минтруда, к концу марта их стоимость увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года.
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