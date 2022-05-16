https://ria.ru/20220516/koronavirus-1788894936.html

В ООН не контактировали с Ким Чен Ыном из-за вспышки COVID-19 в КНДР

В ООН не контактировали с Ким Чен Ыном из-за вспышки COVID-19 в КНДР - РИА Новости, 16.05.2022

В ООН не контактировали с Ким Чен Ыном из-за вспышки COVID-19 в КНДР

Генсек ООН Антониу Гутерреш не контактировал с лидером КНДР Ким Чен Ыном по поводу вспышки коронавируса в республике, Всемирная организация готова оказать... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T20:02

2022-05-16T20:02

2022-05-16T20:12

распространение коронавируса

в мире

коронавирус covid-19

пхеньян

кндр (северная корея)

ким чен ын

антониу гутерреш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785577783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_162ef1490c5c8dafa9289a8c3fa28d98.jpg

ООН, 16 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не контактировал с лидером КНДР Ким Чен Ыном по поводу вспышки коронавируса в республике, Всемирная организация готова оказать помощь Пхеньяну, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Нет, контактов не было, насколько я знаю, между генсеком и лидером КНДР", - сказал Дюжаррик."Мы пытаемся получить от наших гуманитарных коллег информацию о том, можно ли что-то сделать. Мы по-прежнему в распоряжении властей в Пхеньяне с тем, чтобы оказать любую помощь, которую мы можем оказать", - указал он.

пхеньян

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, коронавирус covid-19, пхеньян, кндр (северная корея), ким чен ын, антониу гутерреш