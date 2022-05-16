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В ООН не контактировали с Ким Чен Ыном из-за вспышки COVID-19 в КНДР - РИА Новости, 16.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220516/koronavirus-1788894936.html
В ООН не контактировали с Ким Чен Ыном из-за вспышки COVID-19 в КНДР
В ООН не контактировали с Ким Чен Ыном из-за вспышки COVID-19 в КНДР - РИА Новости, 16.05.2022
В ООН не контактировали с Ким Чен Ыном из-за вспышки COVID-19 в КНДР
Генсек ООН Антониу Гутерреш не контактировал с лидером КНДР Ким Чен Ыном по поводу вспышки коронавируса в республике, Всемирная организация готова оказать... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:02
2022-05-16T20:12
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
пхеньян
кндр (северная корея)
ким чен ын
антониу гутерреш
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ООН, 16 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не контактировал с лидером КНДР Ким Чен Ыном по поводу вспышки коронавируса в республике, Всемирная организация готова оказать помощь Пхеньяну, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Нет, контактов не было, насколько я знаю, между генсеком и лидером КНДР", - сказал Дюжаррик."Мы пытаемся получить от наших гуманитарных коллег информацию о том, можно ли что-то сделать. Мы по-прежнему в распоряжении властей в Пхеньяне с тем, чтобы оказать любую помощь, которую мы можем оказать", - указал он.
пхеньян
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в мире, коронавирус covid-19, пхеньян, кндр (северная корея), ким чен ын, антониу гутерреш
20:02 16.05.2022 (обновлено: 20:12 16.05.2022)
 
В ООН не контактировали с Ким Чен Ыном из-за вспышки COVID-19 в КНДР

Генсек ООН Гутерреш заявил, что не контактировал с Ким Чен Ыном из-за вспышки COVID-19

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не контактировал с лидером КНДР Ким Чен Ыном по поводу вспышки коронавируса в республике, Всемирная организация готова оказать помощь Пхеньяну, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Нет, контактов не было, насколько я знаю, между генсеком и лидером КНДР", - сказал Дюжаррик.
"Мы пытаемся получить от наших гуманитарных коллег информацию о том, можно ли что-то сделать. Мы по-прежнему в распоряжении властей в Пхеньяне с тем, чтобы оказать любую помощь, которую мы можем оказать", - указал он.
 
Распространение коронавирусаВ миреКоронавирус COVID-19ПхеньянКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнАнтониу Гутерреш
 
 
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