Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ готова помочь КНДР в борьбе со вспышкой коронавируса - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220516/koronavirus-1788852975.html
ВОЗ готова помочь КНДР в борьбе со вспышкой коронавируса
ВОЗ готова помочь КНДР в борьбе со вспышкой коронавируса - РИА Новости, 16.05.2022
ВОЗ готова помочь КНДР в борьбе со вспышкой коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена вспышкой коронавируса в КНДР и готова оказать стране помощь в борьбе с распространением COVID-19, заявил РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:11
2022-05-16T17:11
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
ким чен ын
воз
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788740466_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_1d609484b166d59daab9791f0df33184.jpg
ЦЮРИХ, 16 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена вспышкой коронавируса в КНДР и готова оказать стране помощь в борьбе с распространением COVID-19, заявил региональный директор ВОЗ в Юго-Восточной Азии Пунам Хетрапал Сингх.Ранее КНДР впервые с начала пандемии коронавируса сообщила об обнаружении в стране заболевших COVID-19. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится."ВОЗ обеспокоена и готова поддержать правительство и народ Корейской Народно-Демократической Республики в борьбе с пандемией и спасении жизней", - приводятся слова регионального директора организации в сообщении.По его словам, ВОЗ готова оказать КНДР техническую поддержку для расширения масштабов тестирования, усиления наблюдения за пациентами, а также поставить стране необходимые медицинские принадлежности и лекарства.В организации также напомнили о значимости вакцинации в борьбе с COVID и отметили, что КНДР имеет право на получение вакцин против коронавируса через международный механизм COVAX.Агентство ЦТАК сообщило в понедельник, что КНДР за воскресенье зарегистрировала более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, всего заболели более 1,2 миллиона человек, скончались 50 человек.Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
https://ria.ru/20220516/koreya-1788720656.html
https://ria.ru/20220516/lokdaun-1788777190.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788740466_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f804f7d0ddf86e33bd59e265ed1a284b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, ким чен ын, воз, коронавирус covid-19
17:11 16.05.2022
 
ВОЗ готова помочь КНДР в борьбе со вспышкой коронавируса

ВОЗ выразила готовность оказать помощь КНДР в борьбе со вспышкой коронавируса

© AFP 2022 / Kim Won-jinДезинфекция в детском магазине Пхеньяна, КНДР
Дезинфекция в детском магазине Пхеньяна, КНДР - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / Kim Won-jin
Дезинфекция в детском магазине Пхеньяна, КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 16 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена вспышкой коронавируса в КНДР и готова оказать стране помощь в борьбе с распространением COVID-19, заявил региональный директор ВОЗ в Юго-Восточной Азии Пунам Хетрапал Сингх.
Ранее КНДР впервые с начала пандемии коронавируса сообщила об обнаружении в стране заболевших COVID-19. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
05:09
Президент Южной Кореи заявил о готовности отправить лекарства в КНДР
"ВОЗ обеспокоена и готова поддержать правительство и народ Корейской Народно-Демократической Республики в борьбе с пандемией и спасении жизней", - приводятся слова регионального директора организации в сообщении.
По его словам, ВОЗ готова оказать КНДР техническую поддержку для расширения масштабов тестирования, усиления наблюдения за пациентами, а также поставить стране необходимые медицинские принадлежности и лекарства.
В организации также напомнили о значимости вакцинации в борьбе с COVID и отметили, что КНДР имеет право на получение вакцин против коронавируса через международный механизм COVAX.
Агентство ЦТАК сообщило в понедельник, что КНДР за воскресенье зарегистрировала более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, всего заболели более 1,2 миллиона человек, скончались 50 человек.
Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
Триумфальные ворота в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
12:51
Эксперт считает, что КНДР необходимо ввести локдаун
 
Распространение коронавирусаВ миреЗдоровье - ОбществоКим Чен ЫнВОЗКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала