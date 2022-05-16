https://ria.ru/20220516/koronavirus-1788852975.html
ВОЗ готова помочь КНДР в борьбе со вспышкой коронавируса
ВОЗ готова помочь КНДР в борьбе со вспышкой коронавируса - РИА Новости, 16.05.2022
ВОЗ готова помочь КНДР в борьбе со вспышкой коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена вспышкой коронавируса в КНДР и готова оказать стране помощь в борьбе с распространением COVID-19, заявил РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:11
2022-05-16T17:11
2022-05-16T17:11
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
ким чен ын
воз
коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ, 16 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена вспышкой коронавируса в КНДР и готова оказать стране помощь в борьбе с распространением COVID-19, заявил региональный директор ВОЗ в Юго-Восточной Азии Пунам Хетрапал Сингх.Ранее КНДР впервые с начала пандемии коронавируса сообщила об обнаружении в стране заболевших COVID-19. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится."ВОЗ обеспокоена и готова поддержать правительство и народ Корейской Народно-Демократической Республики в борьбе с пандемией и спасении жизней", - приводятся слова регионального директора организации в сообщении.По его словам, ВОЗ готова оказать КНДР техническую поддержку для расширения масштабов тестирования, усиления наблюдения за пациентами, а также поставить стране необходимые медицинские принадлежности и лекарства.В организации также напомнили о значимости вакцинации в борьбе с COVID и отметили, что КНДР имеет право на получение вакцин против коронавируса через международный механизм COVAX.Агентство ЦТАК сообщило в понедельник, что КНДР за воскресенье зарегистрировала более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, всего заболели более 1,2 миллиона человек, скончались 50 человек.Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
https://ria.ru/20220516/koreya-1788720656.html
https://ria.ru/20220516/lokdaun-1788777190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, ким чен ын, воз, коронавирус covid-19
ВОЗ готова помочь КНДР в борьбе со вспышкой коронавируса
ВОЗ выразила готовность оказать помощь КНДР в борьбе со вспышкой коронавируса
ЦЮРИХ, 16 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена вспышкой коронавируса в КНДР и готова оказать стране помощь в борьбе с распространением COVID-19, заявил региональный директор ВОЗ в Юго-Восточной Азии Пунам Хетрапал Сингх.
Ранее КНДР впервые с начала пандемии коронавируса сообщила об обнаружении в стране заболевших COVID-19. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.
"ВОЗ
обеспокоена и готова поддержать правительство и народ Корейской Народно-Демократической Республики в борьбе с пандемией и спасении жизней", - приводятся слова регионального директора организации в сообщении.
По его словам, ВОЗ готова оказать КНДР техническую поддержку для расширения масштабов тестирования, усиления наблюдения за пациентами, а также поставить стране необходимые медицинские принадлежности и лекарства.
В организации также напомнили о значимости вакцинации в борьбе с COVID и отметили, что КНДР имеет право на получение вакцин против коронавируса через международный механизм COVAX.
Агентство ЦТАК сообщило в понедельник, что КНДР за воскресенье зарегистрировала более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, всего заболели более 1,2 миллиона человек, скончались 50 человек.
Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына
во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.