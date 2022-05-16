https://ria.ru/20220516/koronavirus-1788758522.html

В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 288 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:38

2022-05-16T11:38

2022-05-16T11:38

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773313213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2165b9beb68cc6899bb11f1c8d08ab6d.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 288 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 335 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 766 236 случая коронавируса, выздоровели 2 574 946 человек, умерли 43 518 человек.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, общество