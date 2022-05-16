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В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 288 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:38
2022-05-16T11:38
2022-05-16T11:38
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 288 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 335 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 766 236 случая коронавируса, выздоровели 2 574 946 человек, умерли 43 518 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 288 новых случаев COVID-19, умерли 18 человек