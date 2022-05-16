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В "Зарядье" пройдет концерт к 150-летию Исторического музея - РИА Новости, 16.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220516/kontsert-1788872967.html
В "Зарядье" пройдет концерт к 150-летию Исторического музея
В "Зарядье" пройдет концерт к 150-летию Исторического музея - РИА Новости, 16.05.2022
В "Зарядье" пройдет концерт к 150-летию Исторического музея
Торжественный концерт к 150-летнему юбилею Государственного исторического музея (ГИМ) пройдет в концертном зале "Зарядье" 19 мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:31
2022-05-16T18:31
культура
новости культуры
большой театр
петр чайковский
александр глазунов
антон рубинштейн
музыка
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Торжественный концерт к 150-летнему юбилею Государственного исторического музея (ГИМ) пройдет в концертном зале "Зарядье" 19 мая, сообщает пресс-служба "Росконцерта".В программе — произведения Баха, Моцарта, Михаила Глинки, Антона Рубинштейна, Петра Чайковского, Александра Глазунова, Сергея Прокофьева, Джорджа Гершвина, Андрея Петрова, Александры Пахмутовой.Среди музыкантов — солисты Большого театра Екатерина Ферзба, Ксения Дежнева, Михаил Казаков, а также Зара, Марк Тишман, Евгений Дятлов. Еще в концерте примут участие Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер С. Тарарин), Хор Самарского академического театра оперы и балета, Московский театр танца "Гжель", Праздничный хор Ново-Иерусалимского монастыря, Хор имени М.Е. Пятницкого, Российский роговой оркестр под управлением С. Поляничко, Московский государственный академический камерный хор под управлением В. Минина.
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новости культуры, большой театр, петр чайковский, александр глазунов, антон рубинштейн, музыка, музеи, вольфганг амадей моцарт, иоганн себастьян бах, сергей прокофьев, александра пахмутова, исторический музей, русская филармония (оркестр), хор имени пятницкого
18:31 16.05.2022
 
В "Зарядье" пройдет концерт к 150-летию Исторического музея

Концерт к 150-летию Исторического музея состоится в "Зарядье" 19 мая

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГосударственный исторический музей
Государственный исторический музей - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Торжественный концерт к 150-летнему юбилею Государственного исторического музея (ГИМ) пройдет в концертном зале "Зарядье" 19 мая, сообщает пресс-служба "Росконцерта".
В программе — произведения Баха, Моцарта, Михаила Глинки, Антона Рубинштейна, Петра Чайковского, Александра Глазунова, Сергея Прокофьева, Джорджа Гершвина, Андрея Петрова, Александры Пахмутовой.
Среди музыкантов — солисты Большого театра Екатерина Ферзба, Ксения Дежнева, Михаил Казаков, а также Зара, Марк Тишман, Евгений Дятлов.
Еще в концерте примут участие Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер С. Тарарин), Хор Самарского академического театра оперы и балета, Московский театр танца "Гжель", Праздничный хор Ново-Иерусалимского монастыря, Хор имени М.Е. Пятницкого, Российский роговой оркестр под управлением С. Поляничко, Московский государственный академический камерный хор под управлением В. Минина.
Экспонат Двустенный стакан мастера А.П. Вершилина, представленный на выставке Экспонат к 150-летию Исторического музея в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 17:20Культура
В Историческом музее открылась выставка "юбилейных экспонатов"
 
КультураНовости культурыБольшой театрПетр ЧайковскийАлександр ГлазуновАнтон РубинштейнМузыкаМузеиВольфганг Амадей МоцартИоганн Себастьян БахСергей ПрокофьевАлександра ПахмутоваИсторический музейРусская филармония (оркестр)хор имени Пятницкого
 
 
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