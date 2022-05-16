https://ria.ru/20220516/kontsert-1788872967.html
В "Зарядье" пройдет концерт к 150-летию Исторического музея
В "Зарядье" пройдет концерт к 150-летию Исторического музея - РИА Новости, 16.05.2022
В "Зарядье" пройдет концерт к 150-летию Исторического музея
Торжественный концерт к 150-летнему юбилею Государственного исторического музея (ГИМ) пройдет в концертном зале "Зарядье" 19 мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:31
2022-05-16T18:31
2022-05-16T18:31
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большой театр
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Торжественный концерт к 150-летнему юбилею Государственного исторического музея (ГИМ) пройдет в концертном зале "Зарядье" 19 мая, сообщает пресс-служба "Росконцерта".В программе — произведения Баха, Моцарта, Михаила Глинки, Антона Рубинштейна, Петра Чайковского, Александра Глазунова, Сергея Прокофьева, Джорджа Гершвина, Андрея Петрова, Александры Пахмутовой.Среди музыкантов — солисты Большого театра Екатерина Ферзба, Ксения Дежнева, Михаил Казаков, а также Зара, Марк Тишман, Евгений Дятлов. Еще в концерте примут участие Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер С. Тарарин), Хор Самарского академического театра оперы и балета, Московский театр танца "Гжель", Праздничный хор Ново-Иерусалимского монастыря, Хор имени М.Е. Пятницкого, Российский роговой оркестр под управлением С. Поляничко, Московский государственный академический камерный хор под управлением В. Минина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, большой театр, петр чайковский, александр глазунов, антон рубинштейн, музыка, музеи, вольфганг амадей моцарт, иоганн себастьян бах, сергей прокофьев, александра пахмутова, исторический музей, русская филармония (оркестр), хор имени пятницкого
В "Зарядье" пройдет концерт к 150-летию Исторического музея
Концерт к 150-летию Исторического музея состоится в "Зарядье" 19 мая
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Торжественный концерт к 150-летнему юбилею Государственного исторического музея (ГИМ) пройдет в концертном зале "Зарядье" 19 мая, сообщает пресс-служба "Росконцерта".
В программе — произведения Баха, Моцарта, Михаила Глинки, Антона Рубинштейна, Петра Чайковского, Александра Глазунова, Сергея Прокофьева, Джорджа Гершвина, Андрея Петрова, Александры Пахмутовой.
Среди музыкантов — солисты Большого театра Екатерина Ферзба, Ксения Дежнева, Михаил Казаков, а также Зара, Марк Тишман, Евгений Дятлов.
Еще в концерте примут участие Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер С. Тарарин), Хор Самарского академического театра оперы и балета, Московский театр танца "Гжель", Праздничный хор Ново-Иерусалимского монастыря, Хор имени М.Е. Пятницкого, Российский роговой оркестр под управлением С. Поляничко, Московский государственный академический камерный хор под управлением В. Минина.