https://ria.ru/20220516/kontsert-1788872967.html

В "Зарядье" пройдет концерт к 150-летию Исторического музея

В "Зарядье" пройдет концерт к 150-летию Исторического музея - РИА Новости, 16.05.2022

В "Зарядье" пройдет концерт к 150-летию Исторического музея

Торжественный концерт к 150-летнему юбилею Государственного исторического музея (ГИМ) пройдет в концертном зале "Зарядье" 19 мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:31

2022-05-16T18:31

2022-05-16T18:31

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новости культуры

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александр глазунов

антон рубинштейн

музыка

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Торжественный концерт к 150-летнему юбилею Государственного исторического музея (ГИМ) пройдет в концертном зале "Зарядье" 19 мая, сообщает пресс-служба "Росконцерта".В программе — произведения Баха, Моцарта, Михаила Глинки, Антона Рубинштейна, Петра Чайковского, Александра Глазунова, Сергея Прокофьева, Джорджа Гершвина, Андрея Петрова, Александры Пахмутовой.Среди музыкантов — солисты Большого театра Екатерина Ферзба, Ксения Дежнева, Михаил Казаков, а также Зара, Марк Тишман, Евгений Дятлов. Еще в концерте примут участие Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер С. Тарарин), Хор Самарского академического театра оперы и балета, Московский театр танца "Гжель", Праздничный хор Ново-Иерусалимского монастыря, Хор имени М.Е. Пятницкого, Российский роговой оркестр под управлением С. Поляничко, Московский государственный академический камерный хор под управлением В. Минина.

https://ria.ru/20220504/muzey-1786842978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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