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Punkt "Почты России" может стать новым конкурентом СДЭКа, считает эксперт - РИА Новости, 16.05.2022
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Punkt "Почты России" может стать новым конкурентом СДЭКа, считает эксперт
Punkt "Почты России" может стать новым конкурентом СДЭКа, считает эксперт - РИА Новости, 16.05.2022
Punkt "Почты России" может стать новым конкурентом СДЭКа, считает эксперт
Новый сервис Punkt от "Почты России" претендует занять нишу на рынке, где весомую роль играет другая российская компания по доставке документов и грузов - СДЭК, РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:58
2022-05-16T18:58
почта россии
экономика
технологии
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
сдэк
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Новый сервис Punkt от "Почты России" претендует занять нишу на рынке, где весомую роль играет другая российская компания по доставке документов и грузов - СДЭК, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.Как рассказали РИА Новости в Роспатенте, "Почта России" отправила заявку на регистрацию товарного знака Punkt в ведомство 31 января. На данный момент она проходит этап экспертизы заявленного обозначения. Предположительно, новый сервис будет заниматься доставкой товаров, в том числе канцелярии и цветов, а также услугами по хранению и упаковке."Думаю, что "Почта России" претендует на рынок таких служб, как СДЭК. Службы быстрой доставки (например, "Самокат") на первом этапе конкурентами не являются, поскольку это разные сегменты", - считает эксперт.По мнению Пермякова, у "Почты России" есть преимущество перед конкурентами, так как это самая большая сеть в стране с налаженной системой доставки. Однако, отмечает он, столь разветвленный механизм логистики требует уникальной системы координации и менеджеров, которые умеют решать столь сложные задачи."На первых порах будут проблемы с доставкой в отдаленные пункты. В городах-милионниках все должно работать как часы", - добавил эксперт.
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почта россии, экономика, технологии, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), сдэк
18:58 16.05.2022
 
Punkt "Почты России" может стать новым конкурентом СДЭКа, считает эксперт

Руслан Пермяков считает, что сервис Punkt "Почты России" может стать конкурентом СДЭКа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦентральный офис ФГУП "Почта России" в Москве
Центральный офис ФГУП Почта России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Центральный офис ФГУП "Почта России" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Новый сервис Punkt от "Почты России" претендует занять нишу на рынке, где весомую роль играет другая российская компания по доставке документов и грузов - СДЭК, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
Как рассказали РИА Новости в Роспатенте, "Почта России" отправила заявку на регистрацию товарного знака Punkt в ведомство 31 января. На данный момент она проходит этап экспертизы заявленного обозначения. Предположительно, новый сервис будет заниматься доставкой товаров, в том числе канцелярии и цветов, а также услугами по хранению и упаковке.
"Думаю, что "Почта России" претендует на рынок таких служб, как СДЭК. Службы быстрой доставки (например, "Самокат") на первом этапе конкурентами не являются, поскольку это разные сегменты", - считает эксперт.
По мнению Пермякова, у "Почты России" есть преимущество перед конкурентами, так как это самая большая сеть в стране с налаженной системой доставки. Однако, отмечает он, столь разветвленный механизм логистики требует уникальной системы координации и менеджеров, которые умеют решать столь сложные задачи.
"На первых порах будут проблемы с доставкой в отдаленные пункты. В городах-милионниках все должно работать как часы", - добавил эксперт.
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Почта РоссииЭкономикаТехнологииФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)СДЭК
 
 
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