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В КНДР за сутки выявили более 392 тысяч случаев "незнакомой лихорадки" - РИА Новости, 16.05.2022
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В КНДР за сутки выявили более 392 тысяч случаев "незнакомой лихорадки"
В КНДР за сутки выявили более 392 тысяч случаев "незнакомой лихорадки" - РИА Новости, 16.05.2022
В КНДР за сутки выявили более 392 тысяч случаев "незнакомой лихорадки"
КНДР за воскресенье зарегистрировала более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, всего заболели более 1,2 миллиона человек,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T04:55
2022-05-16T10:08
в мире
ким чен ын
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 16 мая – РИА Новости. КНДР за воскресенье зарегистрировала более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, всего заболели более 1,2 миллиона человек, скончались 50 человек, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.Как следует из сообщения ЦТАК "о ситуации с распространением и лечением пандемии", по данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба КНДР, с вечера 14 мая до 18.00 (12.00 мск) 15 мая число "пациентов с повышенной температурой" в стране возросло более чем на 392 тысячи человек, умерли еще 8 человек. Более 152 тысяч пациентов выздоровели.Число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля по 14 мая составляет более 1 миллиона 213 тысяч человек, среди них 648 тысяч с лишним выздоровели, а более 564 тысяч все еще проходят лечение.На данный момент общее число погибших составляет 50 человек. Сообщалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
04:55 16.05.2022 (обновлено: 10:08 16.05.2022)
 
В КНДР за сутки выявили более 392 тысяч случаев "незнакомой лихорадки"

ЦТАК: КНДР за воскресенье зарегистрировала более 392 тысяч случаев "незнакомой лихорадки"

© AFP 2022 / KCNA/KNSЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын инспектирует аптеку в Пхеньяне
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын инспектирует аптеку в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / KCNA/KNS
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын инспектирует аптеку в Пхеньяне
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 16 мая – РИА Новости. КНДР за воскресенье зарегистрировала более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, всего заболели более 1,2 миллиона человек, скончались 50 человек, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.
Как следует из сообщения ЦТАК "о ситуации с распространением и лечением пандемии", по данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба КНДР, с вечера 14 мая до 18.00 (12.00 мск) 15 мая число "пациентов с повышенной температурой" в стране возросло более чем на 392 тысячи человек, умерли еще 8 человек. Более 152 тысяч пациентов выздоровели.
Число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля по 14 мая составляет более 1 миллиона 213 тысяч человек, среди них 648 тысяч с лишним выздоровели, а более 564 тысяч все еще проходят лечение.
На данный момент общее число погибших составляет 50 человек. Сообщалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".
Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
02:04Распространение коронавируса
Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для поставок лекарств в аптеки
 
В миреКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)
 
 
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