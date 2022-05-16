https://ria.ru/20220516/kndr-1788720180.html

В КНДР за сутки выявили более 392 тысяч случаев "незнакомой лихорадки"

В КНДР за сутки выявили более 392 тысяч случаев "незнакомой лихорадки" - РИА Новости, 16.05.2022

В КНДР за сутки выявили более 392 тысяч случаев "незнакомой лихорадки"

КНДР за воскресенье зарегистрировала более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, всего заболели более 1,2 миллиона человек,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T04:55

2022-05-16T04:55

2022-05-16T10:08

в мире

ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 16 мая – РИА Новости. КНДР за воскресенье зарегистрировала более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, всего заболели более 1,2 миллиона человек, скончались 50 человек, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.Как следует из сообщения ЦТАК "о ситуации с распространением и лечением пандемии", по данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба КНДР, с вечера 14 мая до 18.00 (12.00 мск) 15 мая число "пациентов с повышенной температурой" в стране возросло более чем на 392 тысячи человек, умерли еще 8 человек. Более 152 тысяч пациентов выздоровели.Число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля по 14 мая составляет более 1 миллиона 213 тысяч человек, среди них 648 тысяч с лишним выздоровели, а более 564 тысяч все еще проходят лечение.На данный момент общее число погибших составляет 50 человек. Сообщалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.

https://ria.ru/20220516/apteki-1788716735.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)