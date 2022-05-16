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Страны БРИКС подтвердили приверженность решению проблемы изменения климата - РИА Новости, 16.05.2022
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Страны БРИКС подтвердили приверженность решению проблемы изменения климата
Страны БРИКС подтвердили приверженность решению проблемы изменения климата - РИА Новости, 16.05.2022
Страны БРИКС подтвердили приверженность решению проблемы изменения климата
Страны БРИКС подтвердили свою совместную приверженность решению проблемы изменения климата и рассмотрели подходы к ускорению перехода на низкоуглеродные... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:03
2022-05-16T11:03
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МОСКВА, 16 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Страны БРИКС подтвердили свою совместную приверженность решению проблемы изменения климата и рассмотрели подходы к ускорению перехода на низкоуглеродные технологии.Встреча БРИКС высокого уровня по изменению климата была организована Китаем и прошла в формате видеоконференции 13 мая. В мероприятии приняли участие представители ведомств Бразилии, России, Индии и ЮАР, отвечающие за меры реагирования на изменение климата.Страны БРИКС являются значимой силой в разрешении проблемы изменения климата, отметил министр экологии и окружающей среды КНР Хуан Жуньцю в своем выступлении. Он заявил, что Китай намерен работать с государствами-членами объединения для содействия полному и эффективному претворению в жизнь Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения.Как заявил специальный посланник Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа, Китай окажет всестороннюю поддержку предстоящему председательству Египта на 27-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР27). Китайская сторона надеется, что на этом мероприятии приоритетное внимание будет уделено реализации вышеуказанных соглашений, а его основные результаты будут зафиксированы в том, что касается адаптации и финансовой помощи развивающимся странам.Заместитель министра экологии и окружающей среды КНР Чжао Инминь, в свою очередь, указал, что сотрудничество в области изменения климата сблизило страны БРИКС и помогло установить высококачественные партнерские отношения.Он призвал все страны объединения обмениваться опытом и вести диалог по конкретным стратегиям, мерам и действиям, направленным на достижение их соответствующих климатических целей, а также осуществлять запуск совместных проектов в таких областях, как экологически чистые источники энергии и низкоуглеродные технологии.
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брикс, китай, россия
11:03 16.05.2022
 

Страны БРИКС подтвердили приверженность решению проблемы изменения климата

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС. 4 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Страны БРИКС подтвердили свою совместную приверженность решению проблемы изменения климата и рассмотрели подходы к ускорению перехода на низкоуглеродные технологии.
Встреча БРИКС высокого уровня по изменению климата была организована Китаем и прошла в формате видеоконференции 13 мая. В мероприятии приняли участие представители ведомств Бразилии, России, Индии и ЮАР, отвечающие за меры реагирования на изменение климата.
Электроподстанция на площадке особой экономической зоны промышленно-производственного типа Моглино - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Демонстрационная зона Китай-ШОС и "Моглино" договорились о сотрудничестве
Страны БРИКС являются значимой силой в разрешении проблемы изменения климата, отметил министр экологии и окружающей среды КНР Хуан Жуньцю в своем выступлении. Он заявил, что Китай намерен работать с государствами-членами объединения для содействия полному и эффективному претворению в жизнь Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения.
Как заявил специальный посланник Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа, Китай окажет всестороннюю поддержку предстоящему председательству Египта на 27-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР27). Китайская сторона надеется, что на этом мероприятии приоритетное внимание будет уделено реализации вышеуказанных соглашений, а его основные результаты будут зафиксированы в том, что касается адаптации и финансовой помощи развивающимся странам.
Заместитель министра экологии и окружающей среды КНР Чжао Инминь, в свою очередь, указал, что сотрудничество в области изменения климата сблизило страны БРИКС и помогло установить высококачественные партнерские отношения.
Он призвал все страны объединения обмениваться опытом и вести диалог по конкретным стратегиям, мерам и действиям, направленным на достижение их соответствующих климатических целей, а также осуществлять запуск совместных проектов в таких областях, как экологически чистые источники энергии и низкоуглеродные технологии.
 
Россия-Китай: ГлавноеБРИКСКитайРоссия
 
 
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