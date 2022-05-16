Страны БРИКС подтвердили приверженность решению проблемы изменения климата
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
МОСКВА, 16 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Страны БРИКС подтвердили свою совместную приверженность решению проблемы изменения климата и рассмотрели подходы к ускорению перехода на низкоуглеродные технологии.
Страны БРИКС являются значимой силой в разрешении проблемы изменения климата, отметил министр экологии и окружающей среды КНР Хуан Жуньцю в своем выступлении. Он заявил, что Китай намерен работать с государствами-членами объединения для содействия полному и эффективному претворению в жизнь Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения.
Как заявил специальный посланник Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа, Китай окажет всестороннюю поддержку предстоящему председательству Египта на 27-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР27). Китайская сторона надеется, что на этом мероприятии приоритетное внимание будет уделено реализации вышеуказанных соглашений, а его основные результаты будут зафиксированы в том, что касается адаптации и финансовой помощи развивающимся странам.
Заместитель министра экологии и окружающей среды КНР Чжао Инминь, в свою очередь, указал, что сотрудничество в области изменения климата сблизило страны БРИКС и помогло установить высококачественные партнерские отношения.
Он призвал все страны объединения обмениваться опытом и вести диалог по конкретным стратегиям, мерам и действиям, направленным на достижение их соответствующих климатических целей, а также осуществлять запуск совместных проектов в таких областях, как экологически чистые источники энергии и низкоуглеродные технологии.