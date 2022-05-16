https://ria.ru/20220516/klimat-1788752057.html

Страны БРИКС подтвердили приверженность решению проблемы изменения климата

Страны БРИКС подтвердили приверженность решению проблемы изменения климата - РИА Новости, 16.05.2022

Страны БРИКС подтвердили приверженность решению проблемы изменения климата

Страны БРИКС подтвердили свою совместную приверженность решению проблемы изменения климата и рассмотрели подходы к ускорению перехода на низкоуглеродные... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:03

2022-05-16T11:03

2022-05-16T11:03

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МОСКВА, 16 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Страны БРИКС подтвердили свою совместную приверженность решению проблемы изменения климата и рассмотрели подходы к ускорению перехода на низкоуглеродные технологии.Встреча БРИКС высокого уровня по изменению климата была организована Китаем и прошла в формате видеоконференции 13 мая. В мероприятии приняли участие представители ведомств Бразилии, России, Индии и ЮАР, отвечающие за меры реагирования на изменение климата.Страны БРИКС являются значимой силой в разрешении проблемы изменения климата, отметил министр экологии и окружающей среды КНР Хуан Жуньцю в своем выступлении. Он заявил, что Китай намерен работать с государствами-членами объединения для содействия полному и эффективному претворению в жизнь Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения.Как заявил специальный посланник Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа, Китай окажет всестороннюю поддержку предстоящему председательству Египта на 27-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР27). Китайская сторона надеется, что на этом мероприятии приоритетное внимание будет уделено реализации вышеуказанных соглашений, а его основные результаты будут зафиксированы в том, что касается адаптации и финансовой помощи развивающимся странам.Заместитель министра экологии и окружающей среды КНР Чжао Инминь, в свою очередь, указал, что сотрудничество в области изменения климата сблизило страны БРИКС и помогло установить высококачественные партнерские отношения.Он призвал все страны объединения обмениваться опытом и вести диалог по конкретным стратегиям, мерам и действиям, направленным на достижение их соответствующих климатических целей, а также осуществлять запуск совместных проектов в таких областях, как экологически чистые источники энергии и низкоуглеродные технологии.

https://ria.ru/20220506/sotrudnichestvo-1787170614.html

китай

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

брикс, китай, россия