https://ria.ru/20220516/kitay-1788756707.html
Китай потребовал от G7 перестать клеветать и вмешиваться в дела страны
Китай потребовал от G7 перестать клеветать и вмешиваться в дела страны - РИА Новости, 16.05.2022
Китай потребовал от G7 перестать клеветать и вмешиваться в дела страны
Пекин призывает страны G7 прекратить клеветать на Китай и вмешиваться в его внутренние дела, включая тайваньский вопрос, заявил на брифинге в понедельник... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:26
2022-05-16T11:26
2022-05-16T11:26
в мире
китай
g7
мид кнр
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Пекин призывает страны G7 прекратить клеветать на Китай и вмешиваться в его внутренние дела, включая тайваньский вопрос, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Позиция Китая по вопросам, связанным с Гонконгом, Синьцзяном, Тайванем и морскими делами ясна и последовательна… Игнорирование позиции Китая и объективных фактов, грубое вмешательство во внутренние дела КНР, злонамеренная клевета на Китай и очередное использование российско-украинского конфликта для оказания давления на Китай, это все абсурдная риторика, не стоящая хлопот", - заявил дипломат.По его словам, Пекин призывает страны G7 "уважать суверенитет Китая, прекратить клеветать на него и вмешиваться во внутренние дела КНР в какой бы то ни было форме".
https://ria.ru/20220508/nato-1787542307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, g7, мид кнр, чжао лицзянь
Китай потребовал от G7 перестать клеветать и вмешиваться в дела страны
МИД Китая потребовал от G7 перестать клеветать и вмешиваться в дела страны