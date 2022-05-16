https://ria.ru/20220516/kitay-1788756707.html

Китай потребовал от G7 перестать клеветать и вмешиваться в дела страны

Китай потребовал от G7 перестать клеветать и вмешиваться в дела страны - РИА Новости, 16.05.2022

Китай потребовал от G7 перестать клеветать и вмешиваться в дела страны

Пекин призывает страны G7 прекратить клеветать на Китай и вмешиваться в его внутренние дела, включая тайваньский вопрос, заявил на брифинге в понедельник... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:26

2022-05-16T11:26

2022-05-16T11:26

в мире

китай

g7

мид кнр

чжао лицзянь

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Пекин призывает страны G7 прекратить клеветать на Китай и вмешиваться в его внутренние дела, включая тайваньский вопрос, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Позиция Китая по вопросам, связанным с Гонконгом, Синьцзяном, Тайванем и морскими делами ясна и последовательна… Игнорирование позиции Китая и объективных фактов, грубое вмешательство во внутренние дела КНР, злонамеренная клевета на Китай и очередное использование российско-украинского конфликта для оказания давления на Китай, это все абсурдная риторика, не стоящая хлопот", - заявил дипломат.По его словам, Пекин призывает страны G7 "уважать суверенитет Китая, прекратить клеветать на него и вмешиваться во внутренние дела КНР в какой бы то ни было форме".

https://ria.ru/20220508/nato-1787542307.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, g7, мид кнр, чжао лицзянь