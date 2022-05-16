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В Пекине прокомментировали решение Финляндии вступить в НАТО
В Пекине прокомментировали решение Финляндии вступить в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
В Пекине прокомментировали решение Финляндии вступить в НАТО
Китай надеется, что на фоне готовности Финляндии вступить в НАТО все стороны будут следовать принципу неделимости безопасности и уважать закономерные... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:40
2022-05-16T10:40
2022-05-16T10:54
в мире
финляндия
нато
китай
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Китай надеется, что на фоне готовности Финляндии вступить в НАТО все стороны будут следовать принципу неделимости безопасности и уважать закономерные озабоченности друг друга, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Мы надеемся, что все стороны будут придерживаться принципа неделимости безопасности, и на основе уважения закономерных озабоченностей друг друга путем диалога и переговоров будут выстраивать сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру региональной безопасности", - заявил дипломат.Он также подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО принесет "новые факторы" в отношения Пекина и Хельсинки, которые всегда были дружественными.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, нато, китай
10:40 16.05.2022 (обновлено: 10:54 16.05.2022)
В Пекине прокомментировали решение Финляндии вступить в НАТО
МИД Китая надеется, что все стороны будут следовать принципу неделимости безопасности