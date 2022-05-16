https://ria.ru/20220516/kitay-1788747309.html

В Пекине прокомментировали решение Финляндии вступить в НАТО

В Пекине прокомментировали решение Финляндии вступить в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022

В Пекине прокомментировали решение Финляндии вступить в НАТО

Китай надеется, что на фоне готовности Финляндии вступить в НАТО все стороны будут следовать принципу неделимости безопасности и уважать закономерные... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:40

2022-05-16T10:40

2022-05-16T10:54

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финляндия

нато

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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Китай надеется, что на фоне готовности Финляндии вступить в НАТО все стороны будут следовать принципу неделимости безопасности и уважать закономерные озабоченности друг друга, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Мы надеемся, что все стороны будут придерживаться принципа неделимости безопасности, и на основе уважения закономерных озабоченностей друг друга путем диалога и переговоров будут выстраивать сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру региональной безопасности", - заявил дипломат.Он также подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО принесет "новые факторы" в отношения Пекина и Хельсинки, которые всегда были дружественными.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, нато, китай