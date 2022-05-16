https://ria.ru/20220516/kino-1788779605.html
Российское кино представят на рынке телевизионного контента в Дубае
Российское кино представят на рынке телевизионного контента в Дубае - РИА Новости, 16.05.2022
Российское кино представят на рынке телевизионного контента в Дубае
Двадцать восемь российских компаний примут участие в рынке телевизионного контента DISCOP Dubai, сообщает "Роскино". РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:04
2022-05-16T13:04
2022-05-16T13:07
культура
новости культуры
ольга любимова
россия
дубай
кино и сериалы
оаэ
ближний восток
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Двадцать восемь российских компаний примут участие в рынке телевизионного контента DISCOP Dubai, сообщает "Роскино". Двенадцать из них — в офлайн-формате. Они представят свои проекты на объединенном стенде Russian Content Worldwide. В частности это All Media, CTB, "Водород", "Совтелеэкспорт", "Цифровое телевидение", онлайн-кинотеатры "Кинопоиск", Ivi, Start.Основной акцент российские производители сделают на сериалы разных жанров (драмы, комедии, триллеры, исторические ленты) и анимацию, потому что такой контент пользуется популярностью в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка).Также в каталоге – художественные фильмы: преимущественно экшен, комедии, спортивные драмы, фэнтези и sci-fi триллеры. Ряд компаний привезет и документальное кино.Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила масштабную географию участников рынка DISCOP Dubai — от Объединенных Арабских Эмиратов до Алжира и Турции. По ее словам, это "позволяет рассчитывать на эффективность презентации российского контента и новые деловые контакты, необходимые для активного продвижения в регионе MENA"."Уверена, что в числе более чем 120 проектов российских компаний представители индустрии Ближнего Востока и Северной Африки смогут выбрать контент, интересный аудитории этих регионов. Фильмы, сериалы и анимация под брендом Russian Content Worldwide откроют для местных зрителей новые грани российской культуры и мировоззрения. DISCOP Dubai является не только бизнес-платформой, но и важным мероприятием с точки зрения укрепления международного культурного диалога России и стран Ближнего Востока и Северной Африки", — говорит министр.Всего на рынке будет более 80 байеров из ОАЭ, Египта, Катара, Саудовской Аравии, Иордании и других стран. DISCOP Dubai — это индустриальная площадка, собирающая ключевых игроков региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Мероприятие пройдет с 17 по 19 мая.
https://ria.ru/20220516/prokat-1788746172.html
россия
дубай
оаэ
ближний восток
северная африка
египет
катар
саудовская аравия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, россия, дубай, кино и сериалы, оаэ, ближний восток, северная африка, кинопоиск, египет, катар, саудовская аравия, иордания, турция
13:04 16.05.2022 (обновлено: 13:07 16.05.2022)
Российское кино представят на рынке телевизионного контента в Дубае
Российское кино представят на рынке телевизионного контента DISCOP Dubai
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Двадцать восемь российских компаний примут участие в рынке телевизионного контента DISCOP Dubai, сообщает "Роскино".
Двенадцать из них — в офлайн-формате. Они представят свои проекты на объединенном стенде Russian Content Worldwide. В частности это All Media, CTB, "Водород", "Совтелеэкспорт", "Цифровое телевидение", онлайн-кинотеатры "Кинопоиск", Ivi, Start.
Основной акцент российские производители сделают на сериалы разных жанров (драмы, комедии, триллеры, исторические ленты) и анимацию, потому что такой контент пользуется популярностью в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка).
Также в каталоге – художественные фильмы: преимущественно экшен, комедии, спортивные драмы, фэнтези и sci-fi триллеры. Ряд компаний привезет и документальное кино.
Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила масштабную географию участников рынка DISCOP Dubai — от Объединенных Арабских Эмиратов до Алжира и Турции. По ее словам, это "позволяет рассчитывать на эффективность презентации российского контента и новые деловые контакты, необходимые для активного продвижения в регионе MENA".
"Уверена, что в числе более чем 120 проектов российских компаний представители индустрии Ближнего Востока и Северной Африки смогут выбрать контент, интересный аудитории этих регионов. Фильмы, сериалы и анимация под брендом Russian Content Worldwide откроют для местных зрителей новые грани российской культуры и мировоззрения. DISCOP Dubai является не только бизнес-платформой, но и важным мероприятием с точки зрения укрепления международного культурного диалога России и стран Ближнего Востока и Северной Африки", — говорит министр.
Всего на рынке будет более 80 байеров из ОАЭ, Египта, Катара, Саудовской Аравии, Иордании и других стран.
DISCOP Dubai — это индустриальная площадка, собирающая ключевых игроков региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Мероприятие пройдет с 17 по 19 мая.