https://ria.ru/20220516/kino-1788779605.html

Российское кино представят на рынке телевизионного контента в Дубае

Российское кино представят на рынке телевизионного контента в Дубае - РИА Новости, 16.05.2022

Российское кино представят на рынке телевизионного контента в Дубае

Двадцать восемь российских компаний примут участие в рынке телевизионного контента DISCOP Dubai, сообщает "Роскино". РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:04

2022-05-16T13:04

2022-05-16T13:07

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Двадцать восемь российских компаний примут участие в рынке телевизионного контента DISCOP Dubai, сообщает "Роскино". Двенадцать из них — в офлайн-формате. Они представят свои проекты на объединенном стенде Russian Content Worldwide. В частности это All Media, CTB, "Водород", "Совтелеэкспорт", "Цифровое телевидение", онлайн-кинотеатры "Кинопоиск", Ivi, Start.Основной акцент российские производители сделают на сериалы разных жанров (драмы, комедии, триллеры, исторические ленты) и анимацию, потому что такой контент пользуется популярностью в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка).Также в каталоге – художественные фильмы: преимущественно экшен, комедии, спортивные драмы, фэнтези и sci-fi триллеры. Ряд компаний привезет и документальное кино.Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила масштабную географию участников рынка DISCOP Dubai — от Объединенных Арабских Эмиратов до Алжира и Турции. По ее словам, это "позволяет рассчитывать на эффективность презентации российского контента и новые деловые контакты, необходимые для активного продвижения в регионе MENA"."Уверена, что в числе более чем 120 проектов российских компаний представители индустрии Ближнего Востока и Северной Африки смогут выбрать контент, интересный аудитории этих регионов. Фильмы, сериалы и анимация под брендом Russian Content Worldwide откроют для местных зрителей новые грани российской культуры и мировоззрения. DISCOP Dubai является не только бизнес-платформой, но и важным мероприятием с точки зрения укрепления международного культурного диалога России и стран Ближнего Востока и Северной Африки", — говорит министр.Всего на рынке будет более 80 байеров из ОАЭ, Египта, Катара, Саудовской Аравии, Иордании и других стран. DISCOP Dubai — это индустриальная площадка, собирающая ключевых игроков региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Мероприятие пройдет с 17 по 19 мая.

https://ria.ru/20220516/prokat-1788746172.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, россия, дубай, кино и сериалы, оаэ, ближний восток, северная африка, кинопоиск, египет, катар, саудовская аравия, иордания, турция