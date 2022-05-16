https://ria.ru/20220516/kiberataki-1788740631.html

СМИ в Амурской области сообщили о нарушениях работы из-за кибератак

СМИ в Амурской области сообщили о нарушениях работы из-за кибератак - РИА Новости, 16.05.2022

СМИ в Амурской области сообщили о нарушениях работы из-за кибератак

Средства массовой информации Амурской области сообщают о нарушениях в работе своих интернет-сайтов из-за хакерских атак. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:06

2022-05-16T10:06

2022-05-16T10:07

технологии

станислав кузнецов

амурская область

дальний восток

россия

сбербанк россии

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мая – РИА Новости. Средства массовой информации Амурской области сообщают о нарушениях в работе своих интернет-сайтов из-за хакерских атак."Интернет-издания Амурской области подверглись массированной DDoS-атаке. Новостные порталы, включая "Порт Амур", работают с перебоями", - сообщает в своем Telegram-канале дальневосточное информационное агентство "Порт Амур".По данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, сведения о планирующихся атаках на информационные ресурсы были опубликованы в открытых источниках, уточняет агентство.Также о хакерских атаках сообщил портал "АСН24" и "Амур.инфо", ошибку при попытке зайти на ресурс с мобильных устройств выдает сайт информационного агентства Приамурья и Дальнего Востока "Amur.life".На прошлой неделе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20220511/kiberataki-1787899188.html

https://ria.ru/20220511/rutube-1787992919.html

амурская область

дальний восток

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

технологии, станислав кузнецов, амурская область, дальний восток, россия, сбербанк россии, общество