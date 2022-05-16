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СМИ в Амурской области сообщили о нарушениях работы из-за кибератак - РИА Новости, 16.05.2022
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СМИ в Амурской области сообщили о нарушениях работы из-за кибератак
СМИ в Амурской области сообщили о нарушениях работы из-за кибератак - РИА Новости, 16.05.2022
СМИ в Амурской области сообщили о нарушениях работы из-за кибератак
Средства массовой информации Амурской области сообщают о нарушениях в работе своих интернет-сайтов из-за хакерских атак. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:06
2022-05-16T10:07
технологии
станислав кузнецов
амурская область
дальний восток
россия
сбербанк россии
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мая – РИА Новости. Средства массовой информации Амурской области сообщают о нарушениях в работе своих интернет-сайтов из-за хакерских атак."Интернет-издания Амурской области подверглись массированной DDoS-атаке. Новостные порталы, включая "Порт Амур", работают с перебоями", - сообщает в своем Telegram-канале дальневосточное информационное агентство "Порт Амур".По данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, сведения о планирующихся атаках на информационные ресурсы были опубликованы в открытых источниках, уточняет агентство.Также о хакерских атаках сообщил портал "АСН24" и "Амур.инфо", ошибку при попытке зайти на ресурс с мобильных устройств выдает сайт информационного агентства Приамурья и Дальнего Востока "Amur.life".На прошлой неделе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20220511/kiberataki-1787899188.html
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амурская область
дальний восток
россия
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Дарья Буймова
Дарья Буймова
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технологии, станислав кузнецов, амурская область, дальний восток, россия, сбербанк россии, общество
10:06 16.05.2022 (обновлено: 10:07 16.05.2022)
 
СМИ в Амурской области сообщили о нарушениях работы из-за кибератак

СМИ в Амурской области сообщили о нарушениях работы из-за хакерских атак

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мая – РИА Новости. Средства массовой информации Амурской области сообщают о нарушениях в работе своих интернет-сайтов из-за хакерских атак.
"Интернет-издания Амурской области подверглись массированной DDoS-атаке. Новостные порталы, включая "Порт Амур", работают с перебоями", - сообщает в своем Telegram-канале дальневосточное информационное агентство "Порт Амур".
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 13:43
Россия стала жертвой масштабных кибератак, заявил Песков
По данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, сведения о планирующихся атаках на информационные ресурсы были опубликованы в открытых источниках, уточняет агентство.
"В частности, о готовящихся взломах сообщалось в украинских Telegram-каналах. Атаки наблюдаются по всей стране. С проблемами столкнулись и новостные интернет-издания в других регионах. В настоящее время атаки продолжаются. Ведётся работа по восстановлению корректной работы сайта portamur.ru", - уточняет "Порт Амур".
Также о хакерских атаках сообщил портал "АСН24" и "Амур.инфо", ошибку при попытке зайти на ресурс с мобильных устройств выдает сайт информационного агентства Приамурья и Дальнего Востока "Amur.life".
На прошлой неделе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек.
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 19:56
Rutube возобновил работу после кибератаки
 
ТехнологииСтанислав КузнецовАмурская областьДальний ВостокРоссияСбербанк РоссииОбщество
 
 
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