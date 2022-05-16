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Фигурантов дела об отравлении холодцом отправили под домашний арест
Фигурантов дела об отравлении холодцом отправили под домашний арест - РИА Новости, 16.05.2022
Фигурантов дела об отравлении холодцом отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест ивановского индивидуального предпринимателя и бригадира цеха в рамках уголовного дела, возбужденного после отравления холодцом... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:00
2022-05-16T14:00
2022-05-16T14:00
ивановская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест ивановского индивидуального предпринимателя и бригадира цеха в рамках уголовного дела, возбужденного после отравления холодцом 16 человек, двое из которых скончались, сообщило следственное управление СК РФ по Ивановской области.Как сообщало ведомство, в отношении ивановского предпринимателя и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следствием выявлены факты отравления холодцом 16 граждан в различных регионах страны. Экспертиза установила в отобранных пробах несоответствие требованиям безопасности по содержанию нитрита натрия.Сегодня следственное управление уточнило, что два случая отравления завершились смертельным исходом."Индивидуальному предпринимателю и бригадиру цеха, которые осуществляли предпринимательскую деятельность по изготовлению мясных продуктов, предъявлено обвинение. Судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.Уточняется, что по уголовному делу продолжаются следственные действия, проведен осмотр цеха и шесть обысков, в том числе в жилище обвиняемых и по месту производства мясной продукции, назначены медицинские экспертизы.
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ивановская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, происшествия
Фигурантов дела об отравлении холодцом отправили под домашний арест
Фигурантов дела о смертельном отравлении ивановским холодцом отправили под домашний арест
РЯЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости.
Суд отправил под домашний арест ивановского индивидуального предпринимателя и бригадира цеха в рамках уголовного дела, возбужденного после отравления холодцом 16 человек, двое из которых скончались, сообщило
следственное управление СК РФ по Ивановской области.
Как сообщало ведомство, в отношении ивановского предпринимателя и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ
(производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следствием выявлены факты отравления холодцом 16 граждан в различных регионах страны. Экспертиза установила в отобранных пробах несоответствие требованиям безопасности по содержанию нитрита натрия.
Сегодня следственное управление уточнило, что два случая отравления завершились смертельным исходом.
"Индивидуальному предпринимателю и бригадиру цеха, которые осуществляли предпринимательскую деятельность по изготовлению мясных продуктов, предъявлено обвинение. Судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.
Уточняется, что по уголовному делу продолжаются следственные действия, проведен осмотр цеха и шесть обысков, в том числе в жилище обвиняемых и по месту производства мясной продукции, назначены медицинские экспертизы.