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Херсонские власти назвали интеграцию в состав России вопросом времени - РИА Новости, 16.05.2022
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https://ria.ru/20220516/kherson-1788765130.html
Херсонские власти назвали интеграцию в состав России вопросом времени
Херсонские власти назвали интеграцию в состав России вопросом времени - РИА Новости, 16.05.2022
Херсонские власти назвали интеграцию в состав России вопросом времени
Интеграция Херсонской области в состав РФ - вопрос времени, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, большая... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:07
2022-05-16T12:07
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Интеграция Херсонской области в состав РФ - вопрос времени, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, большая часть жителей региона хочет стабильной жизни, но боится говорить о своем желании войти в состав России."В элементах страха, насилия, постоянной угрозы жизни люди, конечно, побаиваются высказывать свои внутренние мотивы войти в состав Российской Федерации", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Мы в этом направлении работаем, используя определенные возможности наших контактов с людьми и открытости. Есть серьезное продвижение - люди уже не боятся, уже многие открыто заявляют свою позицию. Я думаю, вопрос времени - интеграция в Российскую Федерацию. Этот вопрос мы максимально ускоряем", - подчеркнул Стремоусов. Он отметил, что решение должно быть принято на основе общественного мнения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220515/kherson-1788678115.html
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общество, россия, украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр
12:07 16.05.2022
 
Херсонские власти назвали интеграцию в состав России вопросом времени

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал интеграцию в состав России вопросом времени

CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke / Памятник В.И. Ленину в Херсоне
Памятник В.И. Ленину в Херсоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke /
Памятник В.И. Ленину в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Интеграция Херсонской области в состав РФ - вопрос времени, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, большая часть жителей региона хочет стабильной жизни, но боится говорить о своем желании войти в состав России.
"В элементах страха, насилия, постоянной угрозы жизни люди, конечно, побаиваются высказывать свои внутренние мотивы войти в состав Российской Федерации", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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"Мы в этом направлении работаем, используя определенные возможности наших контактов с людьми и открытости. Есть серьезное продвижение - люди уже не боятся, уже многие открыто заявляют свою позицию. Я думаю, вопрос времени - интеграция в Российскую Федерацию. Этот вопрос мы максимально ускоряем", - подчеркнул Стремоусов. Он отметил, что решение должно быть принято на основе общественного мнения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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