https://ria.ru/20220516/kherson-1788750512.html
Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов
Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов - РИА Новости, 16.05.2022
Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов
Звуки нескольких взрывов прогремели со стороны окраин Херсона, предположительно, российские ПВО сбивают цели, передает корреспондент РИА Новости из центра... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:53
2022-05-16T10:53
2022-05-16T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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ХЕРСОН, 16 мая - РИА Новости. Звуки нескольких взрывов прогремели со стороны окраин Херсона, предположительно, российские ПВО сбивают цели, передает корреспондент РИА Новости из центра города.На протяжении десяти минут трижды прозвучали несколько серий взрывов. По предварительным данным система противовоздушной обороны уничтожила цели в небе над окраинами города.Украинские националисты регулярно предпринимают попытки обстрела жилых кварталов на окраинах Херсона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220516/natsionalisty-1788748309.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788783705_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1b793bc140c1b6432ded4461cde33ea9.jpg
Звуки взрывов на окраине Херсона
Звуки нескольких взрывов прогремели со стороны окраин Херсона - предположительно, российская ПВО сбивает цели, передаёт корреспондент РИА Новости.
2022-05-16T10:53
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон
10:53 16.05.2022 (обновлено: 15:44 16.05.2022)
Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов
Звуки взрывов слышны со стороны окраин Херсона, предположительно, ПВО сбивают цели
ХЕРСОН, 16 мая - РИА Новости. Звуки нескольких взрывов прогремели со стороны окраин Херсона, предположительно, российские ПВО сбивают цели, передает корреспондент РИА Новости из центра города.
На протяжении десяти минут трижды прозвучали несколько серий взрывов. По предварительным данным система противовоздушной обороны уничтожила цели в небе над окраинами города.
Украинские националисты регулярно предпринимают попытки обстрела жилых кварталов на окраинах Херсона
.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.