https://ria.ru/20220516/kherson-1788750512.html

Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов

Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов - РИА Новости, 16.05.2022

Со стороны окраин Херсона слышны звуки взрывов

Звуки нескольких взрывов прогремели со стороны окраин Херсона, предположительно, российские ПВО сбивают цели, передает корреспондент РИА Новости из центра... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:53

2022-05-16T10:53

2022-05-16T15:44

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788783705_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4884091d7981e3b9ed541dc0a2209191.jpg

ХЕРСОН, 16 мая - РИА Новости. Звуки нескольких взрывов прогремели со стороны окраин Херсона, предположительно, российские ПВО сбивают цели, передает корреспондент РИА Новости из центра города.На протяжении десяти минут трижды прозвучали несколько серий взрывов. По предварительным данным система противовоздушной обороны уничтожила цели в небе над окраинами города.Украинские националисты регулярно предпринимают попытки обстрела жилых кварталов на окраинах Херсона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220516/natsionalisty-1788748309.html

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Звуки взрывов на окраине Херсона Звуки нескольких взрывов прогремели со стороны окраин Херсона - предположительно, российская ПВО сбивает цели, передаёт корреспондент РИА Новости. 2022-05-16T10:53 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон