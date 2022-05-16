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Херсонские власти назвали ситуацию в регионе стабильной - РИА Новости, 16.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/kherson-1788748711.html
Херсонские власти назвали ситуацию в регионе стабильной
Херсонские власти назвали ситуацию в регионе стабильной - РИА Новости, 16.05.2022
Херсонские власти назвали ситуацию в регионе стабильной
Ситуация в Херсонской области стабильная, ракетных ударов "Точкой-У" со стороны украинских войск нет, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:45
2022-05-16T12:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
общество
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ситуация в Херсонской области стабильная, ракетных ударов "Точкой-У" со стороны украинских войск нет, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."В области ситуация стабильна. У нас на сегодняшний момент все достаточно спокойно - с учетом того, что украинская армия продолжает иногда наносить удары, но это реактивные снаряды, ракетных ударов именно "Точкой -У" у нас не наблюдается", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "Поэтому потихонечку мы возвращаемся не просто к мирной жизни, а формируем и структурируем органы управления областью", - отметил он.Как сообщил Стремоусов, в Херсонской области формируются общественные структуры и органы управления. "Фактически элита, псевдопатриотическая верхушка области просто сбежала. Необходимо все строить с основ, с начала", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220515/kherson-1788676732.html
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херсонская область , общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр
10:45 16.05.2022 (обновлено: 12:10 16.05.2022)
 
Херсонские власти назвали ситуацию в регионе стабильной

Замглавы Херсонской ВГА: ракетных ударов по региону со стороны украинских войск нет

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПоднятое Знамя Победы в Херсоне
Поднятое Знамя Победы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Поднятое Знамя Победы в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ситуация в Херсонской области стабильная, ракетных ударов "Точкой-У" со стороны украинских войск нет, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"В области ситуация стабильна. У нас на сегодняшний момент все достаточно спокойно - с учетом того, что украинская армия продолжает иногда наносить удары, но это реактивные снаряды, ракетных ударов именно "Точкой -У" у нас не наблюдается", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "Поэтому потихонечку мы возвращаемся не просто к мирной жизни, а формируем и структурируем органы управления областью", - отметил он.
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Как сообщил Стремоусов, в Херсонской области формируются общественные структуры и органы управления. "Фактически элита, псевдопатриотическая верхушка области просто сбежала. Необходимо все строить с основ, с начала", - заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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