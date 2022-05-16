https://ria.ru/20220516/kharris-1788862291.html

"Кто-то переработал": в Сети высмеяли "содержательное" выступление Харрис

"Кто-то переработал": в Сети высмеяли "содержательное" выступление Харрис - РИА Новости, 16.05.2022

"Кто-то переработал": в Сети высмеяли "содержательное" выступление Харрис

Пользователи твиттера активно обсуждают странное поведение вице-президента США Камалы Харрис во время выступления на саммите АСЕАН. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:38

2022-05-16T17:38

2022-05-16T18:27

в мире

камала харрис

мун чжэ ин

джо байден

сирия

южная корея

сша

экономическое сообщество асеан

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пользователи твиттера активно обсуждают странное поведение вице-президента США Камалы Харрис во время выступления на саммите АСЕАН.Так, издание Daily Wire опубликовало видео, на котором она, постоянно подглядывая в свои записи, произносит пять раз одну и ту же фразу о совместной работе над проблемами климата.Многие комментаторы высмеяли необычное поведение американского вице-президента. В то же время некоторые предположили, что американские власти таким образом целенаправленно проверяют публику на прочность."Меня не покидает мысль, что ее хотели подставить с самого начала. Чтобы отвлечь внимание от Джо. Она ведь не разговаривала так, когда баллотировалась на пост вице-президента", — отметил Todd Hansen."Представляете, если бы она стала нашим президентом?" — задался вопросом Doug."Я иногда задаюсь вопросом, не делают ли они это нарочно, чтобы посмотреть, как кто-то скажет наиболее безумную вещь без каких-либо последствий", — написал David Ard."Хороший способ растянуть семь слов на десятистраничное эссе", — пошутил Rottyman."Это уже даже не смешно. Кто, черт возьми, ответственен за то, что такие люди оказались у власти?" — возмутился Pat Falvey."Я думаю, что ее спичрайтеру очень весело, когда он видит, как далеко они могут зайти с этой тарабарщиной, прежде чем кто-то что-то осознает", — предположил Wesley Wiley."Кажется, кто-то слишком много работал", — подытожили пользователи.Официальные лица Соединенных Штатов часто попадают в курьезные ситуации. Харрис, в частности, в прошлом году вызвала шквал критики из-за сделанного ей жеста во время переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином: она вытерла руку о штанину сразу после рукопожатия.

https://ria.ru/20220316/ledi-1778364249.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220510/kurez-1787806888.html

https://ria.ru/20220516/aborty-1788411158.html

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Станислав Ванд

в мире, камала харрис, мун чжэ ин, джо байден, сирия, южная корея, сша, экономическое сообщество асеан