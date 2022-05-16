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"Кто-то переработал": в Сети высмеяли "содержательное" выступление Харрис - РИА Новости, 16.05.2022
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"Кто-то переработал": в Сети высмеяли "содержательное" выступление Харрис
"Кто-то переработал": в Сети высмеяли "содержательное" выступление Харрис - РИА Новости, 16.05.2022
"Кто-то переработал": в Сети высмеяли "содержательное" выступление Харрис
Пользователи твиттера активно обсуждают странное поведение вице-президента США Камалы Харрис во время выступления на саммите АСЕАН. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:38
2022-05-16T18:27
в мире
камала харрис
мун чжэ ин
джо байден
сирия
южная корея
сша
экономическое сообщество асеан
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пользователи твиттера активно обсуждают странное поведение вице-президента США Камалы Харрис во время выступления на саммите АСЕАН.Так, издание Daily Wire опубликовало видео, на котором она, постоянно подглядывая в свои записи, произносит пять раз одну и ту же фразу о совместной работе над проблемами климата.Многие комментаторы высмеяли необычное поведение американского вице-президента. В то же время некоторые предположили, что американские власти таким образом целенаправленно проверяют публику на прочность."Меня не покидает мысль, что ее хотели подставить с самого начала. Чтобы отвлечь внимание от Джо. Она ведь не разговаривала так, когда баллотировалась на пост вице-президента", — отметил Todd Hansen."Представляете, если бы она стала нашим президентом?" — задался вопросом Doug."Я иногда задаюсь вопросом, не делают ли они это нарочно, чтобы посмотреть, как кто-то скажет наиболее безумную вещь без каких-либо последствий", — написал David Ard."Хороший способ растянуть семь слов на десятистраничное эссе", — пошутил Rottyman."Это уже даже не смешно. Кто, черт возьми, ответственен за то, что такие люди оказались у власти?" — возмутился Pat Falvey."Я думаю, что ее спичрайтеру очень весело, когда он видит, как далеко они могут зайти с этой тарабарщиной, прежде чем кто-то что-то осознает", — предположил Wesley Wiley."Кажется, кто-то слишком много работал", — подытожили пользователи.Официальные лица Соединенных Штатов часто попадают в курьезные ситуации. Харрис, в частности, в прошлом году вызвала шквал критики из-за сделанного ей жеста во время переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином: она вытерла руку о штанину сразу после рукопожатия.
https://ria.ru/20220316/ledi-1778364249.html
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в мире, камала харрис, мун чжэ ин, джо байден, сирия, южная корея, сша, экономическое сообщество асеан
17:38 16.05.2022 (обновлено: 18:27 16.05.2022)
 
"Кто-то переработал": в Сети высмеяли "содержательное" выступление Харрис

Пользователи Twitter высмеяли запутанную речь вице-президента США Харрис на саммите АСЕАН

© AP Photo / Andrew HarnikВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пользователи твиттера активно обсуждают странное поведение вице-президента США Камалы Харрис во время выступления на саммите АСЕАН.
Так, издание Daily Wire опубликовало видео, на котором она, постоянно подглядывая в свои записи, произносит пять раз одну и ту же фразу о совместной работе над проблемами климата.
"Мы будем работать вместе и продолжим работать вместе, чтобы решать эти проблемы. Решать эти проблемы и работать вместе. Поскольку мы продолжаем работать на основе новых норм, правил и соглашений, которые мы соберем для работы вместе, чтобы активизировать глобальные действия. Мы будем работать над этим вместе", — сказала Харрис.
Многие комментаторы высмеяли необычное поведение американского вице-президента. В то же время некоторые предположили, что американские власти таким образом целенаправленно проверяют публику на прочность.
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"Меня не покидает мысль, что ее хотели подставить с самого начала. Чтобы отвлечь внимание от Джо. Она ведь не разговаривала так, когда баллотировалась на пост вице-президента", — отметил Todd Hansen.
"Представляете, если бы она стала нашим президентом?" — задался вопросом Doug.
"Хуже всего то, что выглядит так, будто это была "подготовленная" речь", — подчеркнула Lauren Chen.
"Я иногда задаюсь вопросом, не делают ли они это нарочно, чтобы посмотреть, как кто-то скажет наиболее безумную вещь без каких-либо последствий", — написал David Ard.
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"Хороший способ растянуть семь слов на десятистраничное эссе", — пошутил Rottyman.
"Это уже даже не смешно. Кто, черт возьми, ответственен за то, что такие люди оказались у власти?" — возмутился Pat Falvey.
"Представляете, если бы вы работали переводчиком для других высокопоставленных лиц или писали субтитры к этому ужасу для глухих и пытались при этом не ударить в грязь лицом?" — сыронизировал Here for the Ratio.
"Я думаю, что ее спичрайтеру очень весело, когда он видит, как далеко они могут зайти с этой тарабарщиной, прежде чем кто-то что-то осознает", — предположил Wesley Wiley.
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"Кажется, кто-то слишком много работал", — подытожили пользователи.
Официальные лица Соединенных Штатов часто попадают в курьезные ситуации. Харрис, в частности, в прошлом году вызвала шквал критики из-за сделанного ей жеста во время переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином: она вытерла руку о штанину сразу после рукопожатия.
 
В миреКамала ХаррисМун Чжэ ИнДжо БайденСирияЮжная КореяСШАЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
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