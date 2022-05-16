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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 16.05.2022
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 16.05.2022
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
Подземный толчок магнитудой 6,2 произошел вечером в понедельник у южного окончания полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале геофизической службы... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:00
2022-05-16T09:00
происшествия
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мая - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 6,2 произошел вечером в понедельник у южного окончания полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале геофизической службы РАН.Землетрясение произошло в 17.25 по местному времени (08.25 мск) на глубине 72 километров, следует из данных геофизической службы.В МЧС региона уточнили, что очаг залегал в 110 километрах от посёлка Озерновский. В Петропавловске-Камчатском толчок ощущался силой до двух баллов.
https://ria.ru/20220513/bukhta-1788250367.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край
09:00 16.05.2022
 
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

У южного окончания полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 6,2

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мая - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 6,2 произошел вечером в понедельник у южного окончания полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в 17.25 по местному времени (08.25 мск) на глубине 72 километров, следует из данных геофизической службы.
В МЧС региона уточнили, что очаг залегал в 110 километрах от посёлка Озерновский. В Петропавловске-Камчатском толчок ощущался силой до двух баллов.
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский край
 
 
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