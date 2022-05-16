https://ria.ru/20220516/kamchatka-1788730165.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 16.05.2022
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
Подземный толчок магнитудой 6,2 произошел вечером в понедельник у южного окончания полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале геофизической службы... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:00
2022-05-16T09:00
2022-05-16T09:00
происшествия
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мая - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 6,2 произошел вечером в понедельник у южного окончания полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале геофизической службы РАН.Землетрясение произошло в 17.25 по местному времени (08.25 мск) на глубине 72 километров, следует из данных геофизической службы.В МЧС региона уточнили, что очаг залегал в 110 километрах от посёлка Озерновский. В Петропавловске-Камчатском толчок ощущался силой до двух баллов.
https://ria.ru/20220513/bukhta-1788250367.html
петропавловск-камчатский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
У южного окончания полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 6,2