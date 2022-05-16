https://ria.ru/20220516/kamchatka-1788730165.html

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 16.05.2022

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

Подземный толчок магнитудой 6,2 произошел вечером в понедельник у южного окончания полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале геофизической службы... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:00

2022-05-16T09:00

2022-05-16T09:00

происшествия

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мая - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 6,2 произошел вечером в понедельник у южного окончания полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале геофизической службы РАН.Землетрясение произошло в 17.25 по местному времени (08.25 мск) на глубине 72 километров, следует из данных геофизической службы.В МЧС региона уточнили, что очаг залегал в 110 километрах от посёлка Озерновский. В Петропавловске-Камчатском толчок ощущался силой до двух баллов.

https://ria.ru/20220513/bukhta-1788250367.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край