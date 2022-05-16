https://ria.ru/20220516/istrebitel-1788873697.html

Military Watch назвал пять самых опасных самолетов для ВВС США

Military Watch назвал пять самых опасных самолетов для ВВС США - РИА Новости, 16.05.2022

Military Watch назвал пять самых опасных самолетов для ВВС США

США заказали истребители F-35A и F-15EX, однако и другие державы не отстают и совершенствуют свои ВВС, говорится в статье журнала Military Watch. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:19

2022-05-16T18:19

2022-05-16T18:19

безопасность

технологии

сша

китай

россия

су-27

j-20

миг-31

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. США заказали истребители F-35A и F-15EX, однако и другие державы не отстают и совершенствуют свои ВВС, говорится в статье журнала Military Watch.Отмечается, что в годы холодной войны наибольшую угрозу американской военной авиации составляли советские самолеты. Теперь же к числу конкурентов добавились и китайские модели.Истребители из России и Китая поступают на вооружение как их союзников, так и партнеров США — например, Анголы, Алжира и Пакистана.В статье приводятся пять самолетов, представляющих угрозу для американской авиации. Первым в списке идет китайский истребителей пятого поколения J-20. По мнению автора, эта модель — главный претендент на звание самого боеспособного в мире истребителя воздушного боя. Но в то же время у него есть и слабые стороны — например, устаревшая авионика.Второй среди конкурентов — МиГ-31БМ/БСМ, поступивший на вооружение в 1981 году и обладавший "революционными" возможностями.."МиГ-31 на два десятилетия опередил западные аналоги в интеграции РЛС с электронным сканированием для ведения воздушного боя, летал и запускал ракеты на экстремальных высотах, а также на длительное время развивал сверхзвуковую скорость", — говорится в статье.Двигатели отечественного истребителя до сих пор остаются мощнейшими в мире. А модернизация до вариантов БМ и БСМ в последние годы расширили возможности воздушного боя за пределами видимости. Кроме того, МиГ-31 оснащены "несравненными" по характеристикам РЛС "Заслон-М", а также самыми эффективными ракетами Р-37М с дальностью действия 400 км и скоростью 6 Мах.Еще один конкурент в списке — принятый на вооружение в 2014 году китайский J-16, являющийся модернизированной версией Су-27. Среди его особенностей — малозаметное покрытие, использование композитных материалов и ракеты класса "воздух-воздух" PL-15 и PL-10."Истребитель унаследовал и улучшил высокую маневренность, выносливость, отличную скорость и высоту полета Су-27", — говорится в тексте.Среди оборудования китайской машины отмечается радар с антенной решеткой с автоматическим электронным сканированием (АФАР), усовершенствованные нашлемные прицелы и каналы передачи данных.Следующий самолет в списке — китайский J-10C, относящийся к поколению 4++. На вооружении армии КНР таких более 200 единиц. Истребитель легче J-20 и J-16, но в то же время обладает той же авионикой и ракетами. Однако платой за легкость стало ограничение в возможностях и характеристиках.Еще один грозный конкурент американским истребителям — российский Су-35, созданный на базе Су-27 и поступивший на вооружение в 2014 году."Среди преимуществ же следует отметить дальность полета, превосходную маневренность и использование тройного радара — установленного в носовой части "Ирбиса-Э" и сдвоенных радаров с АФАР, встроенных в крылья", — отмечается в публикации.Су-35 создавался для борьбы с серьезными угрозами вплоть до американских истребителей-невидимок, а в будущем он получит более совершенные ракеты Р-37М и К-77М.

https://ria.ru/20220511/su-35s-1787851579.html

https://ria.ru/20220411/istrebiteli-1782846295.html

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html

https://ria.ru/20220320/samolet-1779098398.html

сша

китай

россия

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

безопасность, технологии, сша, китай, россия, су-27, j-20, миг-31, су-35