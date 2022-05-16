https://ria.ru/20220516/iran-1788798829.html

Иранские фильмы и сериалы появятся на российских каналах

Иранские фильмы и сериалы появятся на российских каналах - РИА Новости, 16.05.2022

Иранские фильмы и сериалы появятся на российских каналах

Фильмы, сериалы и мультфильмы из Ирана в ближайшее время выйдут на российских телеканалах, сообщил РИА Новости в понедельник глава культурного представительства РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:30

2022-05-16T15:30

2022-05-16T15:30

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Фильмы, сериалы и мультфильмы из Ирана в ближайшее время выйдут на российских телеканалах, сообщил РИА Новости в понедельник глава культурного представительства при посольстве Ирана в РФ Масуд Ахмадванд."В последние годы кинематограф Ирана шагнул далеко вперед. Причем в данном случае речь идет о производстве фильмов, сериалов и анимации. В скором времени на ТВ России, в кинотеатрах появятся хорошего качества фильмы и многосерийные иранские ленты", — сказал Ахмадванд.Он не уточнил тематику сериалов. Но отметил, что "это простые, но интересные и жизненные темы". "Великолепная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы, интересные сюжеты – все это обязательно понравится российскому зрителю", — считает Ахмадванд.

https://ria.ru/20220516/kino-1788779605.html

иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, иран, россия, кино и сериалы