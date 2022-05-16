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Иранские фильмы и сериалы появятся на российских каналах - РИА Новости, 16.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220516/iran-1788798829.html
Иранские фильмы и сериалы появятся на российских каналах
Иранские фильмы и сериалы появятся на российских каналах - РИА Новости, 16.05.2022
Иранские фильмы и сериалы появятся на российских каналах
Фильмы, сериалы и мультфильмы из Ирана в ближайшее время выйдут на российских телеканалах, сообщил РИА Новости в понедельник глава культурного представительства РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:30
2022-05-16T15:30
культура
новости культуры
иран
россия
кино и сериалы
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Фильмы, сериалы и мультфильмы из Ирана в ближайшее время выйдут на российских телеканалах, сообщил РИА Новости в понедельник глава культурного представительства при посольстве Ирана в РФ Масуд Ахмадванд."В последние годы кинематограф Ирана шагнул далеко вперед. Причем в данном случае речь идет о производстве фильмов, сериалов и анимации. В скором времени на ТВ России, в кинотеатрах появятся хорошего качества фильмы и многосерийные иранские ленты", — сказал Ахмадванд.Он не уточнил тематику сериалов. Но отметил, что "это простые, но интересные и жизненные темы". "Великолепная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы, интересные сюжеты – все это обязательно понравится российскому зрителю", — считает Ахмадванд.
https://ria.ru/20220516/kino-1788779605.html
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новости культуры, иран, россия, кино и сериалы
15:30 16.05.2022
 
Иранские фильмы и сериалы появятся на российских каналах

Масуд Ахмадванд: Иранские фильмы и сериалы появятся на российских каналах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Фильмы, сериалы и мультфильмы из Ирана в ближайшее время выйдут на российских телеканалах, сообщил РИА Новости в понедельник глава культурного представительства при посольстве Ирана в РФ Масуд Ахмадванд.
"В последние годы кинематограф Ирана шагнул далеко вперед. Причем в данном случае речь идет о производстве фильмов, сериалов и анимации. В скором времени на ТВ России, в кинотеатрах появятся хорошего качества фильмы и многосерийные иранские ленты", — сказал Ахмадванд.
Он не уточнил тематику сериалов. Но отметил, что "это простые, но интересные и жизненные темы".
"Великолепная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы, интересные сюжеты – все это обязательно понравится российскому зрителю", — считает Ахмадванд.
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