https://ria.ru/20220516/iran-1788798829.html
Иранские фильмы и сериалы появятся на российских каналах
Иранские фильмы и сериалы появятся на российских каналах - РИА Новости, 16.05.2022
Иранские фильмы и сериалы появятся на российских каналах
Фильмы, сериалы и мультфильмы из Ирана в ближайшее время выйдут на российских телеканалах, сообщил РИА Новости в понедельник глава культурного представительства РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:30
2022-05-16T15:30
2022-05-16T15:30
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иран
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Фильмы, сериалы и мультфильмы из Ирана в ближайшее время выйдут на российских телеканалах, сообщил РИА Новости в понедельник глава культурного представительства при посольстве Ирана в РФ Масуд Ахмадванд."В последние годы кинематограф Ирана шагнул далеко вперед. Причем в данном случае речь идет о производстве фильмов, сериалов и анимации. В скором времени на ТВ России, в кинотеатрах появятся хорошего качества фильмы и многосерийные иранские ленты", — сказал Ахмадванд.Он не уточнил тематику сериалов. Но отметил, что "это простые, но интересные и жизненные темы". "Великолепная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы, интересные сюжеты – все это обязательно понравится российскому зрителю", — считает Ахмадванд.
https://ria.ru/20220516/kino-1788779605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, иран, россия, кино и сериалы
Иранские фильмы и сериалы появятся на российских каналах
Масуд Ахмадванд: Иранские фильмы и сериалы появятся на российских каналах
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Фильмы, сериалы и мультфильмы из Ирана в ближайшее время выйдут на российских телеканалах, сообщил РИА Новости в понедельник глава культурного представительства при посольстве Ирана в РФ Масуд Ахмадванд.
"В последние годы кинематограф Ирана шагнул далеко вперед. Причем в данном случае речь идет о производстве фильмов, сериалов и анимации. В скором времени на ТВ России, в кинотеатрах появятся хорошего качества фильмы и многосерийные иранские ленты", — сказал Ахмадванд.
Он не уточнил тематику сериалов. Но отметил, что "это простые, но интересные и жизненные темы".
"Великолепная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы, интересные сюжеты – все это обязательно понравится российскому зрителю", — считает Ахмадванд.