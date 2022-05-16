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Иран может компенсировать дефицит в наукоемкой экономике в России - РИА Новости, 16.05.2022
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Иран может компенсировать дефицит в наукоемкой экономике в России
Иран может компенсировать дефицит в наукоемкой экономике в России - РИА Новости, 16.05.2022
Иран может компенсировать дефицит в наукоемкой экономике в России
Тегеран способен компенсировать дефицит в области наукоемкой экономики в России, возникший из-за санкций Запада, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:28
2022-05-16T09:28
экономика
москва
иран
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тегеран способен компенсировать дефицит в области наукоемкой экономики в России, возникший из-за санкций Запада, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали."В области наукоемкой экономики, безусловно, будет компенсирована значительная часть дефицита, возникшего из-за санкций со стороны западных стран", - сказал посол.По его словам, в Москву ранее приезжала делегация в количестве 60 человек из состава иранских наукоемких компаний из различных областей и успешно провела переговоры.
https://ria.ru/20220516/iran-1788733623.html
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экономика, москва, иран, санкции в отношении россии
09:28 16.05.2022
 
Иран может компенсировать дефицит в наукоемкой экономике в России

Посол Ирана Джалали: Тегеран может компенсировать дефицит в наукоемкой экономике в России

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тегеран способен компенсировать дефицит в области наукоемкой экономики в России, возникший из-за санкций Запада, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"В области наукоемкой экономики, безусловно, будет компенсирована значительная часть дефицита, возникшего из-за санкций со стороны западных стран", - сказал посол.
По его словам, в Москву ранее приезжала делегация в количестве 60 человек из состава иранских наукоемких компаний из различных областей и успешно провела переговоры.
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
09:26
Россия и Иран могут учредить завод нефтегазового оборудования
 
ЭкономикаМоскваИранСанкции в отношении России
 
 
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