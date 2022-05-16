https://ria.ru/20220516/iran-1788733845.html
Иран может компенсировать дефицит в наукоемкой экономике в России
Иран может компенсировать дефицит в наукоемкой экономике в России - РИА Новости, 16.05.2022
Иран может компенсировать дефицит в наукоемкой экономике в России
Тегеран способен компенсировать дефицит в области наукоемкой экономики в России, возникший из-за санкций Запада, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:28
2022-05-16T09:28
2022-05-16T09:28
экономика
москва
иран
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тегеран способен компенсировать дефицит в области наукоемкой экономики в России, возникший из-за санкций Запада, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали."В области наукоемкой экономики, безусловно, будет компенсирована значительная часть дефицита, возникшего из-за санкций со стороны западных стран", - сказал посол.По его словам, в Москву ранее приезжала делегация в количестве 60 человек из состава иранских наукоемких компаний из различных областей и успешно провела переговоры.
https://ria.ru/20220516/iran-1788733623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, иран, санкции в отношении россии
Иран может компенсировать дефицит в наукоемкой экономике в России
Посол Ирана Джалали: Тегеран может компенсировать дефицит в наукоемкой экономике в России