https://ria.ru/20220516/iran-1788733845.html

Иран может компенсировать дефицит в наукоемкой экономике в России

Иран может компенсировать дефицит в наукоемкой экономике в России - РИА Новости, 16.05.2022

Иран может компенсировать дефицит в наукоемкой экономике в России

Тегеран способен компенсировать дефицит в области наукоемкой экономики в России, возникший из-за санкций Запада, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:28

2022-05-16T09:28

2022-05-16T09:28

экономика

москва

иран

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тегеран способен компенсировать дефицит в области наукоемкой экономики в России, возникший из-за санкций Запада, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали."В области наукоемкой экономики, безусловно, будет компенсирована значительная часть дефицита, возникшего из-за санкций со стороны западных стран", - сказал посол.По его словам, в Москву ранее приезжала делегация в количестве 60 человек из состава иранских наукоемких компаний из различных областей и успешно провела переговоры.

https://ria.ru/20220516/iran-1788733623.html

москва

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, иран, санкции в отношении россии