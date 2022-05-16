https://ria.ru/20220516/iran-1788733623.html

Россия и Иран могут учредить завод нефтегазового оборудования

Россия и Иран могут учредить завод нефтегазового оборудования - РИА Новости, 16.05.2022

Россия и Иран могут учредить завод нефтегазового оборудования

Компании Ирана и РФ могут учредить совместный завод по производству оборудования для нефтегазовой сферы и в дальнейшем экспортировать продукцию, заявил в... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:26

2022-05-16T09:26

2022-05-16T09:26

экономика

иран

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29ba6a0b356f3abe945a583029ff7897.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Компании Ирана и РФ могут учредить совместный завод по производству оборудования для нефтегазовой сферы и в дальнейшем экспортировать продукцию, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали."Мы можем использовать потенциал и возможности российских компаний в добыче, освоении нефтяных месторождений, изготовлении оборудования и передаче технологий. Кроме того, компании двух стран могут, учредив совместный завод в Иране и производя сверх используемого в Иране оборудования, осуществлять его экспорт", - сказал посол.

https://ria.ru/20220516/iran-1788731409.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, иран, россия