https://ria.ru/20220516/iran-1788733623.html
Россия и Иран могут учредить завод нефтегазового оборудования
Россия и Иран могут учредить завод нефтегазового оборудования - РИА Новости, 16.05.2022
Россия и Иран могут учредить завод нефтегазового оборудования
Компании Ирана и РФ могут учредить совместный завод по производству оборудования для нефтегазовой сферы и в дальнейшем экспортировать продукцию, заявил в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:26
2022-05-16T09:26
2022-05-16T09:26
экономика
иран
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Компании Ирана и РФ могут учредить совместный завод по производству оборудования для нефтегазовой сферы и в дальнейшем экспортировать продукцию, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали."Мы можем использовать потенциал и возможности российских компаний в добыче, освоении нефтяных месторождений, изготовлении оборудования и передаче технологий. Кроме того, компании двух стран могут, учредив совместный завод в Иране и производя сверх используемого в Иране оборудования, осуществлять его экспорт", - сказал посол.
https://ria.ru/20220516/iran-1788731409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, иран, россия
Россия и Иран могут учредить завод нефтегазового оборудования
Россия и Иран могут учредить совместный завод по производству нефтегазового оборудования