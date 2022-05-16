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Россия и Иран могут учредить завод нефтегазового оборудования - РИА Новости, 16.05.2022
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Россия и Иран могут учредить завод нефтегазового оборудования
Россия и Иран могут учредить завод нефтегазового оборудования - РИА Новости, 16.05.2022
Россия и Иран могут учредить завод нефтегазового оборудования
Компании Ирана и РФ могут учредить совместный завод по производству оборудования для нефтегазовой сферы и в дальнейшем экспортировать продукцию, заявил в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:26
2022-05-16T09:26
экономика
иран
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Компании Ирана и РФ могут учредить совместный завод по производству оборудования для нефтегазовой сферы и в дальнейшем экспортировать продукцию, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали."Мы можем использовать потенциал и возможности российских компаний в добыче, освоении нефтяных месторождений, изготовлении оборудования и передаче технологий. Кроме того, компании двух стран могут, учредив совместный завод в Иране и производя сверх используемого в Иране оборудования, осуществлять его экспорт", - сказал посол.
https://ria.ru/20220516/iran-1788731409.html
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экономика, иран, россия
09:26 16.05.2022
 
Россия и Иран могут учредить завод нефтегазового оборудования

Россия и Иран могут учредить совместный завод по производству нефтегазового оборудования

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Компании Ирана и РФ могут учредить совместный завод по производству оборудования для нефтегазовой сферы и в дальнейшем экспортировать продукцию, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Мы можем использовать потенциал и возможности российских компаний в добыче, освоении нефтяных месторождений, изготовлении оборудования и передаче технологий. Кроме того, компании двух стран могут, учредив совместный завод в Иране и производя сверх используемого в Иране оборудования, осуществлять его экспорт", - сказал посол.
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
09:10
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