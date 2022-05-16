https://ria.ru/20220516/iran-1788733347.html

Иран намерен увеличить объемы торговли с Россией

Иран намерен увеличить объемы торговли с Россией - РИА Новости, 16.05.2022

Иран намерен увеличить объемы торговли с Россией

Тегеран намерен увеличить объемы торговли и инвестиций с Москвой, несмотря на антироссийские санкции, стороны работают над устранением барьеров, заявил РИА... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:24

2022-05-16T09:24

2022-05-16T09:26

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иран

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тегеран намерен увеличить объемы торговли и инвестиций с Москвой, несмотря на антироссийские санкции, стороны работают над устранением барьеров, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали."Мы будем прилагать усилия с тем, чтобы торговля и инвестиции двух стран не только не сокращались в новых условиях, но и увеличились в значительной степени", - сказал дипломат.По его словам, для этого увеличения необходимо устранить имеющиеся препятствия в инфраструктуре экономических отношений двух стран."В настоящее время мы ведем серьезную работу с различными российскими государственными организациями. Иран и Россия имеют между собой единое понимание в этом вопросе", - добавил Джалали.Он подчеркнул, что значительная часть экономического потенциала Ирана в настоящее время "обращена лицом к России".

https://ria.ru/20220516/iran-1788731409.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, россия