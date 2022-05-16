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Иран намерен увеличить объемы торговли с Россией - РИА Новости, 16.05.2022
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Иран намерен увеличить объемы торговли с Россией
Иран намерен увеличить объемы торговли с Россией - РИА Новости, 16.05.2022
Иран намерен увеличить объемы торговли с Россией
Тегеран намерен увеличить объемы торговли и инвестиций с Москвой, несмотря на антироссийские санкции, стороны работают над устранением барьеров, заявил РИА... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:24
2022-05-16T09:26
в мире
иран
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тегеран намерен увеличить объемы торговли и инвестиций с Москвой, несмотря на антироссийские санкции, стороны работают над устранением барьеров, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали."Мы будем прилагать усилия с тем, чтобы торговля и инвестиции двух стран не только не сокращались в новых условиях, но и увеличились в значительной степени", - сказал дипломат.По его словам, для этого увеличения необходимо устранить имеющиеся препятствия в инфраструктуре экономических отношений двух стран."В настоящее время мы ведем серьезную работу с различными российскими государственными организациями. Иран и Россия имеют между собой единое понимание в этом вопросе", - добавил Джалали.Он подчеркнул, что значительная часть экономического потенциала Ирана в настоящее время "обращена лицом к России".
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в мире, иран, россия
09:24 16.05.2022 (обновлено: 09:26 16.05.2022)
 
Иран намерен увеличить объемы торговли с Россией

Иранский посол: Тегеран намерен увеличить объемы торговли с Москвой, несмотря на санкции

© Pixabay / mohammadshahhosseiniВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Pixabay / mohammadshahhosseini
Вид на Тегеран. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тегеран намерен увеличить объемы торговли и инвестиций с Москвой, несмотря на антироссийские санкции, стороны работают над устранением барьеров, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"Мы будем прилагать усилия с тем, чтобы торговля и инвестиции двух стран не только не сокращались в новых условиях, но и увеличились в значительной степени", - сказал дипломат.
По его словам, для этого увеличения необходимо устранить имеющиеся препятствия в инфраструктуре экономических отношений двух стран.
"В настоящее время мы ведем серьезную работу с различными российскими государственными организациями. Иран и Россия имеют между собой единое понимание в этом вопросе", - добавил Джалали.
Он подчеркнул, что значительная часть экономического потенциала Ирана в настоящее время "обращена лицом к России".
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
09:10
Иран передал России карту сотрудничества в нефтегазовой отрасли
 
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