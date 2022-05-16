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Иран передал России карту сотрудничества в нефтегазовой отрасли
Иран передал России карту сотрудничества в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 16.05.2022
Иран передал России карту сотрудничества в нефтегазовой отрасли
Иран и РФ достигли хороших решений в нефтегазовой сфере, Тегеран передал Москве "карту сотрудничества" в этой отрасли, заявил в интервью РИА Новости иранский... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:10
2022-05-16T09:10
2022-05-16T09:11
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Иран и РФ достигли хороших решений в нефтегазовой сфере, Тегеран передал Москве "карту сотрудничества" в этой отрасли, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.По его словам, в рабочую повестку правительства, возглавляемого президентом Ирана Ибрахимом Раиси, включено серьезное рассмотрение направлений сотрудничества в различных сферах энергетики с российскими компаниями и правительством России."Стороны провели переговоры и достигли хороших решений в сфере добычи, развития нефтегазовых месторождений, переработки, нефтеочистки, нефтехимии и передачи оборудования и технологий, которые являются стратегическими в нефтегазовой отрасли", - сказал посол."Составлена даже всеобъемлющая и полная карта сотрудничества с Россией, которая была передана должностным лицам Российской Федерации", - отметил Джалали.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, иран, россия
09:10 16.05.2022 (обновлено: 09:11 16.05.2022)
Иран передал России карту сотрудничества в нефтегазовой отрасли
Посол Ирана сообщил о передаче России карты сотрудничества в нефтегазовой отрасли
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Иран и РФ достигли хороших решений в нефтегазовой сфере, Тегеран передал Москве "карту сотрудничества" в этой отрасли, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
По его словам, в рабочую повестку правительства, возглавляемого президентом Ирана Ибрахимом Раиси
, включено серьезное рассмотрение направлений сотрудничества в различных сферах энергетики с российскими компаниями и правительством России
.
"Стороны провели переговоры и достигли хороших решений в сфере добычи, развития нефтегазовых месторождений, переработки, нефтеочистки, нефтехимии и передачи оборудования и технологий, которые являются стратегическими в нефтегазовой отрасли", - сказал посол.
"Составлена даже всеобъемлющая и полная карта сотрудничества с Россией, которая была передана должностным лицам Российской Федерации", - отметил Джалали.