https://ria.ru/20220516/iran-1788731409.html

Иран передал России карту сотрудничества в нефтегазовой отрасли

Иран передал России карту сотрудничества в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 16.05.2022

Иран передал России карту сотрудничества в нефтегазовой отрасли

Иран и РФ достигли хороших решений в нефтегазовой сфере, Тегеран передал Москве "карту сотрудничества" в этой отрасли, заявил в интервью РИА Новости иранский... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:10

2022-05-16T09:10

2022-05-16T09:11

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Иран и РФ достигли хороших решений в нефтегазовой сфере, Тегеран передал Москве "карту сотрудничества" в этой отрасли, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.По его словам, в рабочую повестку правительства, возглавляемого президентом Ирана Ибрахимом Раиси, включено серьезное рассмотрение направлений сотрудничества в различных сферах энергетики с российскими компаниями и правительством России."Стороны провели переговоры и достигли хороших решений в сфере добычи, развития нефтегазовых месторождений, переработки, нефтеочистки, нефтехимии и передачи оборудования и технологий, которые являются стратегическими в нефтегазовой отрасли", - сказал посол."Составлена даже всеобъемлющая и полная карта сотрудничества с Россией, которая была передана должностным лицам Российской Федерации", - отметил Джалали.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, россия