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Иран передал России карту сотрудничества в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 16.05.2022
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Иран передал России карту сотрудничества в нефтегазовой отрасли
Иран передал России карту сотрудничества в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 16.05.2022
Иран передал России карту сотрудничества в нефтегазовой отрасли
Иран и РФ достигли хороших решений в нефтегазовой сфере, Тегеран передал Москве "карту сотрудничества" в этой отрасли, заявил в интервью РИА Новости иранский... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:10
2022-05-16T09:11
в мире
иран
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Иран и РФ достигли хороших решений в нефтегазовой сфере, Тегеран передал Москве "карту сотрудничества" в этой отрасли, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.По его словам, в рабочую повестку правительства, возглавляемого президентом Ирана Ибрахимом Раиси, включено серьезное рассмотрение направлений сотрудничества в различных сферах энергетики с российскими компаниями и правительством России."Стороны провели переговоры и достигли хороших решений в сфере добычи, развития нефтегазовых месторождений, переработки, нефтеочистки, нефтехимии и передачи оборудования и технологий, которые являются стратегическими в нефтегазовой отрасли", - сказал посол."Составлена даже всеобъемлющая и полная карта сотрудничества с Россией, которая была передана должностным лицам Российской Федерации", - отметил Джалали.
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в мире, иран, россия
09:10 16.05.2022 (обновлено: 09:11 16.05.2022)
 
Иран передал России карту сотрудничества в нефтегазовой отрасли

Посол Ирана сообщил о передаче России карты сотрудничества в нефтегазовой отрасли

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Иран и РФ достигли хороших решений в нефтегазовой сфере, Тегеран передал Москве "карту сотрудничества" в этой отрасли, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
По его словам, в рабочую повестку правительства, возглавляемого президентом Ирана Ибрахимом Раиси, включено серьезное рассмотрение направлений сотрудничества в различных сферах энергетики с российскими компаниями и правительством России.
"Стороны провели переговоры и достигли хороших решений в сфере добычи, развития нефтегазовых месторождений, переработки, нефтеочистки, нефтехимии и передачи оборудования и технологий, которые являются стратегическими в нефтегазовой отрасли", - сказал посол.
"Составлена даже всеобъемлющая и полная карта сотрудничества с Россией, которая была передана должностным лицам Российской Федерации", - отметил Джалали.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
04:48
Посол Ирана: военное сотрудничество является частью отношений с Россией
 
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