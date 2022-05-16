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Боец ВСУ рассказал, как обращались с ними инструкторы из США и Польши - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/instruktory-1788763261.html
Боец ВСУ рассказал, как обращались с ними инструкторы из США и Польши
Боец ВСУ рассказал, как обращались с ними инструкторы из США и Польши - РИА Новости, 16.05.2022
Боец ВСУ рассказал, как обращались с ними инструкторы из США и Польши
Украинский военнопленный Александр Шаруденко, который был на позиции завода "Заря" в Рубежном, рассказал о том, что польские и американские командиры относились РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:59
2022-05-16T11:59
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
владимир путин
луганская народная республика
рубежное
россия
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинский военнопленный Александр Шаруденко, который был на позиции завода "Заря" в Рубежном, рассказал о том, что польские и американские командиры относились к нему и его сослуживцам "не очень хорошо"."В городе Рубежном на заводе "Заря" были польские и американские наемники, они руководили оборонительной ситуацией в городе и самого завода. Польские командиры к нам относились не очень хорошо: сами были на отдельном довольствии, а нам давали банку тушенки, полбулки хлеба на пять человек" - сказал он. Видео с украинским военнопленным публикует Народная милиция Луганской народной республики.Шаруденко сообщил, что приходилось ходить "по дворам, по жилым домам местного населения" в поисках пропитания, "брать еду, потому что голодали, не доедали".В то же время, по его словам, польские и американские командиры "жили отдельно и пили какую-то черную водку, когда наливаешь в стакан – она сразу чернеет".Также военнопленный отметил, что помимо обязательной стирки "грязных вещей" и "мойки посуды" руководство предъявляло особое требование - обращаться к ним "пан"."Как начались вот эти боевые действия – они куда-то исчезли. А нас бросили под лес окапываться", - уточнил военнопленный.В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении завода "Заря" в Рубежном от украинских националистов. Народная милиция ЛНР заявляла, что в районе завода "Заря" в Рубежном найдены доказательства присутствия инструкторов из США и Польши, руководивших обороной города и завода.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788253528.html
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https://ria.ru/20220508/ukraina-1787496041.html
луганская народная республика
рубежное
россия
украина
польша
сша
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в мире, рамзан кадыров, владимир путин, луганская народная республика, рубежное, россия, украина, вооруженные силы украины, польша, сша
11:59 16.05.2022
 
Боец ВСУ рассказал, как обращались с ними инструкторы из США и Польши

Пленный боец ВСУ заявил, что инструкторы из США и Польши относились к ним, как к прислуге

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинский военнопленный Александр Шаруденко, который был на позиции завода "Заря" в Рубежном, рассказал о том, что польские и американские командиры относились к нему и его сослуживцам "не очень хорошо".
"В городе Рубежном на заводе "Заря" были польские и американские наемники, они руководили оборонительной ситуацией в городе и самого завода. Польские командиры к нам относились не очень хорошо: сами были на отдельном довольствии, а нам давали банку тушенки, полбулки хлеба на пять человек" - сказал он. Видео с украинским военнопленным публикует Народная милиция Луганской народной республики.
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Шаруденко сообщил, что приходилось ходить "по дворам, по жилым домам местного населения" в поисках пропитания, "брать еду, потому что голодали, не доедали".
В то же время, по его словам, польские и американские командиры "жили отдельно и пили какую-то черную водку, когда наливаешь в стакан – она сразу чернеет".
Также военнопленный отметил, что помимо обязательной стирки "грязных вещей" и "мойки посуды" руководство предъявляло особое требование - обращаться к ним "пан".
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В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении завода "Заря" в Рубежном от украинских националистов. Народная милиция ЛНР заявляла, что в районе завода "Заря" в Рубежном найдены доказательства присутствия инструкторов из США и Польши, руководивших обороной города и завода.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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