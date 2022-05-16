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Обороной Рубежного и завода "Заря" руководили инструкторы из США и Польши - РИА Новости, 16.05.2022
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Обороной Рубежного и завода "Заря" руководили инструкторы из США и Польши
Обороной Рубежного и завода "Заря" руководили инструкторы из США и Польши - РИА Новости, 16.05.2022
Обороной Рубежного и завода "Заря" руководили инструкторы из США и Польши
В районе предприятия "Заря" в Рубежном обнаружили доказательства присутствия инструкторов из США и Польши, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:23
2022-05-16T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
владимир путин
сша
украина
рубежное
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. В районе предприятия "Заря" в Рубежном обнаружили доказательства присутствия инструкторов из США и Польши, сообщила Народная милиция ЛНР.В субботу глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении завода от украинских националистов. Предприятие оставалось последним оплотом обороны ВСУ в Рубежном. Жилые кварталы города перешли под контроль российских войск 20 апреля.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к настоящему времени выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, рамзан кадыров, владимир путин, сша, украина, рубежное, вооруженные силы украины, польша, луганская народная республика
10:23 16.05.2022 (обновлено: 12:47 16.05.2022)
 
Обороной Рубежного и завода "Заря" руководили инструкторы из США и Польши

Народная милиция ЛНР нашла следы участия инструкторов из США и Польши в обороне Рубежного

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. В районе предприятия "Заря" в Рубежном обнаружили доказательства присутствия инструкторов из США и Польши, сообщила Народная милиция ЛНР.

"При обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ "Заря" были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов, которые руководили операцией по обороне города и завода", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В субботу глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении завода от украинских националистов. Предприятие оставалось последним оплотом обороны ВСУ в Рубежном. Жилые кварталы города перешли под контроль российских войск 20 апреля.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к настоящему времени выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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