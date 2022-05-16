10:23 16.05.2022 (обновлено: 12:47 16.05.2022)
Обороной Рубежного и завода "Заря" руководили инструкторы из США и Польши
Народная милиция ЛНР нашла следы участия инструкторов из США и Польши в обороне Рубежного
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. В районе предприятия "Заря" в Рубежном обнаружили доказательства присутствия инструкторов из США и Польши, сообщила Народная милиция ЛНР.
"При обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ "Заря" были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов, которые руководили операцией по обороне города и завода", — говорится в телеграм-канале ведомства.
В субботу глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении завода от украинских националистов. Предприятие оставалось последним оплотом обороны ВСУ в Рубежном. Жилые кварталы города перешли под контроль российских войск 20 апреля.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к настоящему времени выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.