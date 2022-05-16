https://ria.ru/20220516/instruktory-1788743802.html

Обороной Рубежного и завода "Заря" руководили инструкторы из США и Польши

Обороной Рубежного и завода "Заря" руководили инструкторы из США и Польши - РИА Новости, 16.05.2022

Обороной Рубежного и завода "Заря" руководили инструкторы из США и Польши

В районе предприятия "Заря" в Рубежном обнаружили доказательства присутствия инструкторов из США и Польши, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:23

2022-05-16T10:23

2022-05-16T12:47

специальная военная операция на украине

в мире

рамзан кадыров

владимир путин

сша

украина

рубежное

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. В районе предприятия "Заря" в Рубежном обнаружили доказательства присутствия инструкторов из США и Польши, сообщила Народная милиция ЛНР.В субботу глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении завода от украинских националистов. Предприятие оставалось последним оплотом обороны ВСУ в Рубежном. Жилые кварталы города перешли под контроль российских войск 20 апреля.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к настоящему времени выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

сша

украина

рубежное

польша

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, рамзан кадыров, владимир путин, сша, украина, рубежное, вооруженные силы украины, польша, луганская народная республика