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Российские военные и казаки доставили гумпомощь в Запорожскую область
Российские военные и казаки доставили гумпомощь в Запорожскую область - РИА Новости, 16.05.2022
Российские военные и казаки доставили гумпомощь в Запорожскую область
Российские военные и казаки Терского казачьего войска доставили из России очередную партию гуманитарной помощи для жителей Мелитопольского района Запорожской... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T05:04
2022-05-16T05:04
2022-05-16T05:36
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские военные и казаки Терского казачьего войска доставили из России очередную партию гуманитарной помощи для жителей Мелитопольского района Запорожской области, следует из опубликованного в понедельник видео Минобороны России.В первую очередь помощь получили многодетные семьи и пенсионеры. В составе продуктовых наборов - мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай, а также предметы гигиены и товары первой необходимости.Гуманитарная помощь регулярно доставляется по согласованию с муниципалитетами. Российские военные регулярно собирают заявки об оказании помощи в населенных пунктах, состав гуманитарных наборов определяется исходя из нужд местных жителей.
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РИА Новости
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в мире, украина, россия
05:04 16.05.2022 (обновлено: 05:36 16.05.2022)
Российские военные и казаки доставили гумпомощь в Запорожскую область
Российские военные и казаки доставили 55 тонн гуманитарной помощи в Запорожскую область
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Российские военные и казаки Терского казачьего войска доставили из России очередную партию гуманитарной помощи для жителей Мелитопольского района Запорожской области, следует
из опубликованного в понедельник видео Минобороны России.
"В частности, продуктовые наборы передавались мирным жителям населенных пунктов Константиновка, Мирное и Приазовское. В этот раз казаками Терского казачьего войска, сопровождавшими гуманитарную помощь совместно с российскими военнослужащими, жителям Константиновки, Мирного и Приазовского передано 55 тонн продовольствия и предметов первой необходимости", - сообщили в российском военном ведомстве.
В первую очередь помощь получили многодетные семьи и пенсионеры. В составе продуктовых наборов - мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай, а также предметы гигиены и товары первой необходимости.
Гуманитарная помощь регулярно доставляется по согласованию с муниципалитетами. Российские военные регулярно собирают заявки об оказании помощи в населенных пунктах, состав гуманитарных наборов определяется исходя из нужд местных жителей.