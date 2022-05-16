https://ria.ru/20220516/gumpomosch-1788720527.html

Российские военные и казаки доставили гумпомощь в Запорожскую область

Российские военные и казаки доставили гумпомощь в Запорожскую область - РИА Новости, 16.05.2022

Российские военные и казаки доставили гумпомощь в Запорожскую область

Российские военные и казаки Терского казачьего войска доставили из России очередную партию гуманитарной помощи для жителей Мелитопольского района Запорожской... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T05:04

2022-05-16T05:04

2022-05-16T05:36

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские военные и казаки Терского казачьего войска доставили из России очередную партию гуманитарной помощи для жителей Мелитопольского района Запорожской области, следует из опубликованного в понедельник видео Минобороны России.В первую очередь помощь получили многодетные семьи и пенсионеры. В составе продуктовых наборов - мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай, а также предметы гигиены и товары первой необходимости.Гуманитарная помощь регулярно доставляется по согласованию с муниципалитетами. Российские военные регулярно собирают заявки об оказании помощи в населенных пунктах, состав гуманитарных наборов определяется исходя из нужд местных жителей.

https://ria.ru/20220515/obstrel-1788705276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия